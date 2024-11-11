В Швеции тестируют новый препарат для лечения рака

Специалисты Уппсальского университета и Королевского технологического института (Швеция) создали новое антитело, усиливающее воздействие Т-клеток на раковую опухоль, сообщает Zakon.kz.

По информации Nature Communications, ученые создали препарат перенаправляет иммунную систему для поиска и уничтожения неоантигенов – специфичных мутаций, встречающихся только в раковых клетках. Новый тип антитела доставляет материал, ориентированный на опухоль, непосредственно к определенным иммунным клеткам, одновременно стимулируя их. Это значительно усиливает реакцию Т-клеток на рак.

Как пишет журнал, первые эксперименты оказались удачными. Отмечается, что препарат активировал нужные иммунные клетки в образцах человеческой крови, а также показал положительные результаты в исследованиях на животных. У мышей, получивших препарат в низких дозах, увеличилась продолжительность жизни. Введение большего количества антитела излечило животных от рака. Метод также оказался безопаснее по сравнению с ранее изученными способами терапии.

Согласно данным издания, препарат состоит из двух частей: таргетного биспецифического антитела, которое можно заранее производить в больших количествах, и специальной пептидной части, синтезируемой быстро и в небольших масштабах для конкретного типа рака. Такая комбинация снижает затраты на производство и ускоряет адаптацию терапии, обеспечивая более быстрый переход от диагностики к лечению для пациентов.

Ранее сообщалось, что казахстанские ученые перешли ко второму этапу тестирования препарата против рака.