Фонд Болата Назарбаева подарил дома нуждающимся

В этом году у фонда «Салиқалы ұрпақ» юбилей. Пять лет назад Болат Назарбаев основал этот фонд с целью помогать нуждающимся казахстанцам и вносить вклад в развитие страны. С тех пор фондом сделано немало. Мы помогли многим нуждающимся семьям выйти из сложной жизненной ситуации. Директор фонда Касым Касабеков

Ключи новоселам от имени основателя фонда вручили директор «Салиқалы ұрпақ» Касым Касабеков, представитель фонда «Харекет» Гульмира Муканкызы, президент фонда Asar-ume Асхат Нурмашев, аким Карасайского района Далабаев Жандарбек, общественный деятель Бабаев Шаверди, а также известные блогеры.

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Среди счастливых обладателей домов многодетные и нуждающиеся семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Получившая от фонда квартиру Армангул Керимбаева рассказала, что давно мечтала о собственном жилье.

Желаю Болату Назарбаеву крепкого здоровья. Да будет Бог доволен щедрыми людьми, которые дают приют таким нуждающимся, как мы. Прошло шесть лет с тех пор, как умер мой муж, а мы ютимся в маленькой квартире с девочками. Большое спасибо! Армангул Керимбаева

Помимо этого, четыре благотворительные организации получили от фонда Болата Назарбаева автомашины, микроавтобусы и награждены за проводимую деятельность статуэтками в различных номинациях.

Среди них общественное объединение паралимпийских лучников «Сығанақ», фонд «Арман Алматы», оказывающий помощь детям с ДЦП, благотворительный фонд DAUA Charity и «Қамқорлық». Организаторы подбирали комфортабельные транспортные средства с учетом потребностей лиц, имеющих инвалидность, детей с ДЦП.

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Торжественная церемония сопровождалась концертной программой, в рамках которой выступили фольклорно-этнографический ансамбль «Үшқоңыр», группа «Алатау серілері», солист группы «Сәт» и воспитанники «Береке үйі», функционирующего при фонде «Салиқалы ұрпақ».

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Фото: Фонд Болата Назарбаева