Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:28 27.12.2021

Фонд Болата Назарбаева подарил дома нуждающимся

болат назарбаев, фонд, дома, подарок, нуждающиеся Фото: Фонд Болата Назарбаева
24 декабря в рамках чествования 30-летия независимости Казахстана, а также своего пятилетнего юбилея общественный фонд Болата Назарбаева «Салиқалы ұрпақ» подарил 10 нуждающимся семьям дома и квартиры, передает Zakon.kz.
В этом году у фонда «Салиқалы ұрпақ» юбилей. Пять лет назад Болат Назарбаев основал этот фонд с целью помогать нуждающимся казахстанцам и вносить вклад в развитие страны. С тех пор фондом сделано немало. Мы помогли многим нуждающимся семьям выйти из сложной жизненной ситуации.Директор фонда Касым Касабеков

Ключи новоселам от имени основателя фонда вручили директор «Салиқалы ұрпақ» Касым Касабеков, представитель фонда «Харекет» Гульмира Муканкызы, президент фонда Asar-ume Асхат Нурмашев, аким Карасайского района Далабаев Жандарбек, общественный деятель Бабаев Шаверди, а также известные блогеры.

болат назарбаев, фонд, дома, подарок, нуждающиеся

Фото: Фонд Болата Назарбаева

болат назарбаев, фонд, дома, подарок, нуждающиеся

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Среди счастливых обладателей домов многодетные и нуждающиеся семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Получившая от фонда квартиру Армангул Керимбаева рассказала, что давно мечтала о собственном жилье.

Желаю Болату Назарбаеву крепкого здоровья. Да будет Бог доволен щедрыми людьми, которые дают приют таким нуждающимся, как мы. Прошло шесть лет с тех пор, как умер мой муж, а мы ютимся в маленькой квартире с девочками. Большое спасибо!Армангул Керимбаева

Помимо этого, четыре благотворительные организации получили от фонда Болата Назарбаева автомашины, микроавтобусы и награждены за проводимую деятельность статуэтками в различных номинациях.

Среди них общественное объединение паралимпийских лучников «Сығанақ», фонд «Арман Алматы», оказывающий помощь детям с ДЦП, благотворительный фонд DAUA Charity и «Қамқорлық». Организаторы подбирали комфортабельные транспортные средства с учетом потребностей лиц, имеющих инвалидность, детей с ДЦП.

болат назарбаев, фонд, дома, подарок, нуждающиеся

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Торжественная церемония сопровождалась концертной программой, в рамках которой выступили фольклорно-этнографический ансамбль «Үшқоңыр», группа «Алатау серілері», солист группы «Сәт» и воспитанники «Береке үйі», функционирующего при фонде «Салиқалы ұрпақ».

болат назарбаев, фонд, дома, подарок, нуждающиеся

Фото: Фонд Болата Назарбаева

болат назарбаев, фонд, дома, подарок, нуждающиеся

Фото: Фонд Болата Назарбаева

Общественный фонд «Салиқалы ұрпақ» был основан в 2016 году по инициативе мецената Болата Назарбаева. Работа фонда направлена на поддержку малообеспеченных семей, инвалидов и сирот. Фонд реализует ряд проектов по оказанию финансовой поддержки, помощи с продовольствием, медицинскими средствами и многие другие проекты.

Айсулу Омарова
30 лет Независимости Казахстана Назарбаев Болат
Снег, метель и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 27 декабря
26.12.2021
Владельцев цирковых животных, зимующих в Павлодаре, оштрафуют
26.12.2021
Покупку елок за 23 млн тенге объяснили в акимате Семея
26.12.2021
Соперником сборной Казахстана по футзалу станет Украина
26.12.2021
Консульство России «заминировали» в Алматы
26.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости