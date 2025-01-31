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События

Болат Жамишев покинул пост главы фонда "Қазақстан халқына"

Болат Жамишев покинул пост главы фонда &quot;Қазақстан халқына&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 11:52 Фото: Instagram/qazaqstanhalqyna.kz
Болат Жамишев, руководивший общественным фондом "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет, покинул свою должность. На данный пост он был назначен в январе 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Эта информация появилась на странице организации в Instagram 31 января 2025 года.

Отмечено, что в связи с истечением срока полномочий, на который Болат Жамишев был избран председателем правления, он решил завершить свою работу в фонде.

Сам Жамишев заявил, что работа в фонде была для него большой честью и ответственностью.

"Я искренне благодарен всем, кто поддерживал фонд в наших начинаниях. Вместе мы смогли добиться значительных результатов, и я уверен, что фонд продолжит свое развитие под новым руководством. Благодарю всех партнеров, доноров и сотрудников за их вклад в наше общее благое дело".Болат Жамишев

Стоит отметить, что в декабре 2024 года Жамишев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о работе фонда и задачах на предстоящий период.

Напомним, для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной по поручению главы государства был создан Общественный социальный фонд "Казакстан халкына". Это произошло 14 января 2022 года.

Болат Жамишев в разные годы работал в Банке развития Казахстана, возглавлял Министерство финансов (2007-2013 годы), Министерство регионального развития (2013-2014 годы), был председателем Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-2006 годы).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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