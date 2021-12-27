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16:32 27.12.2021

Новый год пройдет скромно, мы готовимся к «омикрону» — замакима Алматы

алматы, новый год, омикрон, замакима Фото: Zakon.kz
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что Новый год в городе пройдет скромно, так как в мегаполисе готовятся к появлению «омикрон-штамма», передает Zakon.kz.
Новый год пройдет в городе скромно, мы готовимся к «омикрону». Надо стараться избегать массовых мест, и обязательно там носить маски, соблюдать социальную дистанцию. И главное — вакцинация и ревакцинация. Иначе масштаб заражения будет значительным.Ержан Бабакумаров

По словам замакима, вакцинированные легче перенесут «омикрон-штамм», если заразятся им.

Главное, чтобы новогодние праздники не способствовали росту заражения.Ержан Бабакумаров

Он отметил, что в Алматы всего вакцинировано порядка 50%, при этом не уточнил, сколько горожан прошли ревакцинацию.

«Омикрон-штамм» коронавируса выявили уже в 110 странах мира.

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