Новый год пройдет скромно, мы готовимся к «омикрону» — замакима Алматы

Новый год пройдет в городе скромно, мы готовимся к «омикрону». Надо стараться избегать массовых мест, и обязательно там носить маски, соблюдать социальную дистанцию. И главное — вакцинация и ревакцинация. Иначе масштаб заражения будет значительным. Ержан Бабакумаров

По словам замакима, вакцинированные легче перенесут «омикрон-штамм», если заразятся им.

Главное, чтобы новогодние праздники не способствовали росту заражения. Ержан Бабакумаров

Он отметил, что в Алматы всего вакцинировано порядка 50%, при этом не уточнил, сколько горожан прошли ревакцинацию.

«Омикрон-штамм» коронавируса выявили уже в 110 странах мира.