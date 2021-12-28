Атамкулов: Жилье должно быть доступным для населения

Атамкулов отметил, что жилье должно быть доступным для населения. В связи с этим для недопущения удорожания стоимости жилья и строительных материалов министерством проводится работа в трех направлениях. Первое - цифровизация строительной отрасли. Второе - совершенствование системы ценообразования и усиления контроля в строительстве. Третье - развитие производства строительных материалов.

Что касается цифровизации, то она предполагает открытость, прозрачность бизнес-процессов. Внедряется система - Государственный банк информационных моделей, которая позволяет в онлайн формате моделировать строительные объекты, в том числе с применением технологий информационного моделирования. В свою очередь система «Е-Құрылыс» позволяет контролировать в онлайн-режиме процесс строительства на всех этапах от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. Бейбут Атамкулов

Для учета договоров долевого участия внедрен «Казреестр». Он минимизирует риски покупки жилья по долевому строительству от недобросовестных застройщиков. На онлайн-платформе – Маркетплейс компании могут напрямую без посредников покупать у производителей стройматериалы. Платформа «Е-Шаңырақ» является личным помощником жильцов и дает доступ ко всей информации по управлению своим домом.

Глава ведомства заверил, что в целом принимаемые меры по цифровизации отрасли снизят бюрократию и упростят процедуры в строительстве.

По совершенствованию системы ценообразования и усиления контроля в строительстве он рассказал, что для исключения завышения стоимости одних и тех же объектов с участием инвестиций государственного и квазигосударственного секторов установлены предельные лимиты затрат на строительство с внедрением онлайн-калькулятора на портале госэкспертизы.

Разрабатываются единичные сметные цены, справочники сметных цен, взамен прайс-листов. Это исключит колебания стоимости строительства одних и тех же объектов по регионам, а также завышение сметной стоимости проектов на этапах проектирования и экспертизы проектно-сметной документации. Бейбут Атамкулов

Также министр добавил, что по действующему законодательству проверки органов государственно-архитектурного контроля невозможен без наличия жалоб и ГАСК не участвует в приемке объектов в эксплуатацию.