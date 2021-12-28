Уходящий 2021 год: чем он запомнился казахстанским депутатам

Альберт Рау, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию

Уходящий год запомнился тем, что в январе прошли парламентские выборы. После них по рекомендации лидера партии Nur Otan меня избрали председателем Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента.

Конечно, хлопот добавилось очень много, но мы стараемся на совесть делать свою работу, хотя это непросто.

Во-первых, на 70% обновился депутатский состав. Во-вторых, специфика нашего комитета довольно сложная, законы очень ответственные. Как сказал один из персонажей фильма, есть в этом что-то героическое.

В уходящем году были приятные моменты и в личной жизни, в семье. У сына неплохо идет бизнес, одна из внучек заняла третье место в республиканских соревнованиях по гимнастике, другие внуки тоже чем-то радуют. Хотелось бы, чтобы у всех у нас дети и внуки всегда радовали, а не огорчали.

Мы по-разному встречаем Новый год, особых традиций нет. До пандемии, например, старшую внучку свозили в Лапландию, это малонаселенная провинция в Финляндии. Она там была дома у Санта-Клауса, ей очень понравилось, и теперь другая внучка просится. В этом году уже не получится, но на следующий я обещал их двоих свозить, они потом на всю жизнь запомнят, что были у Санта-Клауса дома.

Живую елку на Новый год не покупаем принципиально. Жалко. У нас в стране и так не очень хорошо с лесами, так что у нас искусственная елочка.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить казахстанцев с наступающим Новым годом! В этом неспокойном мире хочется пожелать самого главного – мира. Нет ничего ценнее мира. Пусть будет мир на внешних границах. Пусть будет мир внутри страны. Пусть будет мир в каждом доме, в каждой семье.

И, конечно же, всем сил и терпения в период пандемии. Я понимаю, все устали, но все же надо философски подходить к этому испытанию и пройти его с честью и с достоинством. Любая религия призывает к тому, чтобы с пониманием относились ко всему происходящему вокруг нас. Желаю, чтобы мы вместе благополучно преодолели эту пандемию.

Назиля Раззак, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе

Что хотелось бы сказать об уходящем годе? Главным событием для всех казахстанцев было 30-летие Независимости нашей страны. Казахский народ в борьбе за свое право на самоопределение в иные периоды истории терял до каждого второго соплеменника. И все же мы достигли своей великой мечты – Независимости, отстояли девятую по площади территорию в мире. Под руководством Елбасы мы сумели создать из 13-ой по социально-экономическим показателям союзной республики суверенный Казахстан с рыночной экономикой, ставший региональной державой и одним из лидеров СНГ наряду с Россией.

Главное, мы создали единую нацию без – «старших» и «младших», где главный принцип – гражданство, а не этническая принадлежность. Независимость – важнейшее условие поэтапного вхождения нашей молодой республики в число ведущих стран мира в будущем.

И лично для меня этот год тоже был без преувеличения особенным – мне выпала большая честь стать депутатом нижней палаты Парламента от ведущей партии страны Nur Otan. Я принимала участие во всех этапах предвыборной кампании, приобрела огромный опыт публичных дискуссий, работы непосредственно с народом в разных условиях. Сейчас наша фракция занимается законодательным обеспечением реализации предвыборной программы партии на 2021-2025 годы. Подготовлены Дорожные карты по реализации 216 предвыборных региональных программ с конкретными показателями на каждый год.

Кроме того, я была избрана председателем Правового совета при партии Nur Otan, на заседаниях которого обсуждаются концепции особо важных для общества законопроектов, проводится анализ правоприменительной деятельности.

Также в этом году было немало приятных событий, которые я пережила впервые, и которые считаю достойными для семейных преданий в будущем. Это успешно пройденные праймериз – первые в истории Казахстана предварительные внутрипартийные выборы, затем сами выборы, где наша партия набрала свыше 70%. Особенно торжественный момент, безусловно, принятие присяги как члена Парламента Казахстана.

Из негативных событий, конечно, отмечу продолжающуюся пандемию короновируса, которая, как и во всем мире, нанесла большой урон экономике страны, благосостоянию людей, отняла у нас немало талантливых личностей.

Новый год – это всегда праздник ожидания праздника: мы надеемся на лучшие изменения в жизни. Это точка отсчета нового цикла. Потому хочется в такой особый момент времени лучшие чувства разделить с самыми близкими тебе людьми. Поэтому Новый год мы встречаем с семьей, стараемся каждый год покупать живую елку, которые специально для этого предназначены. Это настоящий хвойный аромат, который волшебным образом навевает детские сказочные воспоминания о Снежной королеве, Щелкунчике, Дедушке Морозе и Снегурочке. Никакие ароматизаторы, как и искусственные камины, не способны вызвать подлинное чувство праздника.

Желаю всем казахстанцам в новом году столько приятных событий, сколько иголок у вашей домашней елки. Пусть ваши отношения с любимыми будут прочными, как алмаз, и красивыми, как изумруд. Пусть дома царят достаток и гармония, а на работе – фейерверк идей и длинный список инноваций. «Не пилите опилки», оставьте в минувшем году все негативное, а все лучшее – захватите с собой в будущее.

Канат Нуров, член Комитета по финансам и бюджету

В 2021 году я переехал в Нур-Султан, хапнул, как говорится, свежего воздуха. Положительные результаты на новом месте работы – в Мажилисе, о которых можно рассказать, конечно же, есть, но работа депутата, думаю, состоит не столько в том, что он сделал правильного сам, сколько в том, что он не дал чему-то неправильному совершиться. А это нигде не фиксируется, и этим не похвастаешь.

Я счастлив работать на страну и рад, что был избран правящей партией как член НСОД в состав депутатов Мажилиса. Моя общественная деятельность и управленческий опыт получили тем самым логическое продолжение в моей жизни и признание на самом высоком государственном уровне.

Отец очень радовался за меня, он это предсказал, а для меня это было полной неожиданностью. Все мои близкие друзья радовались, не близкие – не очень, были раздражены, а некоторым даже было жаль меня. Но я не против того, чтобы меня жалели, у меня с этим проблем нет, любому сопереживанию радуюсь.

Какое решение, принятое мной в этом году, было для меня самым сложным? Самым сложным и одновременно самым лучшим решением было остаться самим собой, таким же открытым, как на «гражданке»… Я рад, что открыл свое сердце всем коллегам, которые реально работают, чьи бы интересы они ни представляли. Я понимаю, что это опасно, некоторые люди это «вещи в себе»… Но такова жизнь, надо идти на компромиссы, благодаря им страна движется вперед.

До Нового года остались считанные дни. Будем встречать его, как обычно дома. Традиции каждый год у нас одни и те же: ездим поздравлять родителей, встречаемся с друзьями, а на корпоративы после пандемии перестали ходить. Лично я предпочитаю в новогодние дни кататься на горных лыжах, играть в хоккей с шайбой и обнимать близких.

Желаю всем казахстанцам видеть и помнить больше хорошего, чтобы плохое не застило взгляд. Поймать позитивное переживание намного сложнее, чем негативное. Ложка дегтя всегда испортит бочку меда. Для отрицательных эмоций не нужны усилия, они в нас изначально. А позитивные – это уже старание к личностному развитию.

Айкын Конуров, член Комитета по аграрным вопросам

2021 год запомнится системным кризисом капитализма, основанного на идеологии стяжательства и принципах жесточайшей конкуренции, который негативно отразился уже на всех без исключения странах, корпорациях, людях.

Что касается депутатской деятельности, могу сказать, что очень рад поддержке нашей партии более 650 тысяч избирателей на парламентских выборах, что увеличило нашу представленность в Мажилисе. Спасибо им за это. И это хороший сигнал, что наши идеи и программные цели разделяют все больше казахстанцев.

Один из моментов в уходящем году, который приятно вспомнить - это преодоление партией с запасом порога для прохождения в Мажилис. Напряженная электоральная кампания: трансформация партии, нападки и негативные прогнозы «записных политологов и прогнозистов» не стали препятствием для нас и в новом расширенном составе мы работаем во благо страны, во благо людей.

Для меня сложно принимать решения, которые отражаются на судьбе человека, кардинально изменяют привычный ритм его жизни. Но в этом году после выборной кампании пришлось принять несколько таких решений во благо партии. Трансформация политической структуры – это эволюционный процесс, в котором есть и те, кто не смог найти себя в этом процессе. Это трудно, но это нужно. Хорошо, что было взаимопонимание.

Желаю всем казахстанцам, и себе, конечно, без потерь и разочарований пережить следующий 2022 год. Весь мир вошел в период серьезной трансформации, поэтому желаю Казахстану достойно пройти этот достаточно сложный период глобального шторма, мобилизоваться, поднять паруса и сделать рывок вперед, ведь у нас на это есть все ресурсы.

Ерлан Саиров, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности

Самым главным достижением страны в уходящем году считаю то, что у нас, несмотря на пандемию, сохраняется стабильность, идет развитие.

Что касается достижений в работе, то о них пока говорить рано. Фракция партии Nur Otan делает все, чтобы повысилось социальное благополучие наших граждан.

Так, в этом году республиканский бюджет составил 14,5 триллиона тенге, из них 55% – а это 7,4 триллиона тенге – направлены на повышение зарплаты учителей, врачей, представителей сферы культуры. И нам очень приятно, что со следующего года можем порадовать их существенным повышением зарплаты. Это достижение руководства страны, Парламента, членов партии Nur Otan и других наших коллег.

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов только в 2022 году предусмотрены 22,7 миллиарда тенге. То есть весь депутатский корпус нацелен на повышение индекса развития человека. Если люди радуются, если повышается их жизненный уровень – это большая радость и для нас, ведь мы хотим, чтобы казахстанцы жили лучше.

Желаю казахстанцам счастья, благополучия, процветания, чтобы мы всегда были едины, чтобы у нас было счастливое будущее, чтобы в социальном плане все были равны и, самое главное, чтобы мы были дружны, уважали друг друга, ценили и всегда помнили, что сила – в единстве. Для многонационального Казахстана это очень важно.

Также желаю всем отметить Новый год с близкими любимыми людьми. Мы тоже встречаем его в уютном семейном кругу. Сначала 31 декабря вечером гуляем в городском парке, потом приходим домой, накрываем праздничный стол, обзваниваем родственников, друзей, коллег, поздравляем с Новым годом. В двенадцать ночи слушаем по телевизору поздравление президента, после этого можем позволить себе сходить к кому-нибудь в гости или к нам приходят, мы мило беседуем, общаемся, все рады, довольны. Эта традиция продолжается у нас из года в год.

Живую елку мы уже давно не покупаем, у нас дома есть очень маленькая искусственная елочка, которой уже лет 20 и мы ее дружно украшаем, хотя у нас дети уже взрослые. И эта маленькая елочка напоминает нам, что грядет Новый год.