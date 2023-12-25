Высказывания казахстанских чиновников, запомнившиеся казахстанцам в 2023 году

Подводя итоги 2023 года, Zakon.kz собрал фразы и формулировки казахстанских министров и руководителей ведомств, которые особенно запомнились.

О патриотизме и "заднем дворе"

На одной из пресс-конференций журналисты поинтересовались у министра обороны Руслана Жаксылыкова, готов ли он отправить своего сына в армию.

"Ему еще 20 лет, он еще пока студент. Как закончит – его святая обязанность (отслужить в казахстанской армии – Прим. ред.) Я его лично возьму за ручку и отведу служить". Руслан Жаксылыков

Также глава Минобороны высказался о воспитании патриотизма.

"Тот, кто отправляет своих детей в армию, об этом не говорит. Патриотом нужно быть в душе, это надо выражать сердцем, а не на показуху". Руслан Жаксылыков

А вице-премьер Серик Жумангарин высказался по поводу статьи в СМИ, где Казахстан назвали "задним двором" Российской Федерации.

"Казахстан ничей не задний двор, это независимое государство, Мәңгілік ел с многолетней историей. (...) Когда мне мои российские коллеги говорят: "Слушай, мы вообще ничего не знаем про вашу историю". Мы договорились открыть прямой рейс с Туркестаном из Москвы. Потом мы повезли их и показали летающий кинотеатр. О чем вы говорите? Какой, кто, чей задний двор? Это вообще глупый разговор". Серик Жумангарин

Про "диванных критиков"

А теперешний аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, возглавлявший в начале 2023 года МВД, обратился к журналистам.

"Нужно всегда видеть, смотреть и участвовать активно, а не быть "диванными критиками". Марат Ахметжанов

Эта фраза прозвучала, когда он комментировал негативный отклик на работу полиции.

"Тоже люди" и излишняя подозрительность

Вице-премьер Серик Жумангарин, комментируя рост цен на продукты, рассказал, где надо закупаться продуктами.



"Нормальный человек едет в выходной, закупается на рынке или супермаркетах, где цены ниже. Поэтому ссылаться на магазин у дома, как на предмет статистического исследования, я бы не стал. Необходимо смотреть в совокупности". Серик Жумангарин

Не впадать в излишнюю подозрительность рекомендовал казахстанцам заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

"У нас, как только военная колонна куда-то движется, значит, (по мнению пользователей соцсетей. – Прим. ред.) война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг. Я не знаю, кто и в каком году, куда двигался и к чему мы можем готовиться". Игорь Лепеха

А заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов высказался о наркопотребителях в рядах военных и госслужащих.

"Военнослужащие и госслужащие – они тоже люди, и среди них есть лица, которые могут употребить и употребляют наркотики. Наркозависимый – это не преступник, а больной человек, который зависим так же, как и лудоманы. И чтобы их выявлять, мы будем прибегать к скрининг-тестированию". Бахытжан Амирханов

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев с удивлением узнал, что поисковик Google выдает под его именем данные о музыкальном исполнителе.

"Не знал. К музыке не имею никакого отношения. К сожалению, нет такого дара. Пробовал научиться играть на домбре, не получилось". Марат Карабаев

А председатель президиума "Атамекен" Раимбек Баталов заявил, что стесняется своих итальянских туфель.

"Президент акцентировал: "Вообще-то, я в такой сильный мороз приехал (на вручение премии "Алтын сапа" в Конгресс-центр – Прим. ред.) в обуви казахстанского производства. Он спросил, какая обувь у меня. Мне было немножко стыдно. Я имею казахстанскую обувь, но сегодня в итальянской". Раимбек Баталов

Туманно и загадочно

Рассказывая о дактилоскопии для всех казахстанцев при выдаче документов, удостоверяющих личность, первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев заговорил о подброшенных уликах.

"Высказываются опасения, что чуть ли не МВД возможно будет подкидывать отпечатки пальцев на место происшествия. Это вообще дилетантский подход, потому что в нашей системе на сегодня насколько миллионов отпечатков пальцев. Вы когда-нибудь слышали, чтобы мы куда-то, что-то подбросили? Не оттого, что мы такие хорошие, а оттого, что это технически невозможно сделать". Марат Кожаев

Аким Алматы Ерболат Досаев объяснил, почему не дает интервью и комментариев.

"В начале следующего года Алматы TV отметит 25-летие. Я намерен на самом деле не только по предварительным итогам, когда итоги подведутся, дать первое интервью, потом дальше посмотрим. Списки желающих есть у пресс-службы. Думаю, у нас будет возможность пообщаться уже, никого не обижая". Ерболат Досаев

Ранее одному из журналистов из Астаны Ерболат Досаев объяснил, почему не хочет отвечать на его вопрос.

"У меня есть свои люди. Алматинцы. А вы – не алматинец, извините" Ерболат Досаев

Многим казахстанцам запомнилось, как глава Минцифры Багдат Мусин прокомментировал перебои с интернетом в Астане.

"Интернет в Астане по скорости сейчас даже обогнал Токио." Багдат Мусин

А председатель Правления АО "Kcell" Асхат Узбеков, в свою очередь, вот так ответил журналистам на брифинге в СЦК.



"Я шел сюда отвечать на вопросы. И мой ответ как раз-таки говорит, что на текущий момент у меня нет определенного ответа". Асхат Узбеков

Родители и дети

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ответ на вопрос, почему ИП дочери бывшего акима ВКО Даниала Ахметова оказалось единственной аграрной организацией, получившей субсидии в Павлодарской области:

"Они показывают свои земли, наличие скота. Никто не спрашивает: "Кто у тебя папа, кто у тебя мама?" Или кто ты сам. Система объективно смотрит, и, если есть основания, выплачиваются (субсидии. – Прим. ред.). Если денег нет – в лист ожидания ставится. Я как министр не должен делить наших сельхозтоваропроизводителей: кто у них папа, кто у них мама, какое у них состояние, бедные они или богатые". Ербол Карашукеев

Берегите женщин



О том, что насилие в отношении женщин недопустимо, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

"Я не приемлю какого-либо насилия в отношении женщин. Тем более я и сам в семье воспитываю детей – дочерей, и мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности. И в будущем жили без какого-либо бытового насилия в их отношении". Алихан Смаилов

Его поддержал министр обороны Руслан Жаксылыков.

"Вообще не к чести любого мужчины поднимать руку на женщин. Только слабый может поднять руку на женщину". Руслан Жаксылыков

Огурчиком Macallan закусить

Министр национальной экономики Алибек Куаныров, говоря о налоге на роскошь, предложил казахстанцам представить виски за семь миллионов тенге.

"Расчет мы вам предоставляли, сколько у казахстанцев есть яхт, самолетов, дорогостоящих автомобилей. Налог на роскошь будет накладываться на них. Также он будет накладываться на премиальный алкоголь. Мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan (виски – Прим. ред.) 50-летней выдержки, который стоит семь миллионов тенге". Алибек Куантыров

А глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали рассказал, как люди превращаются в коррупционеров.

"Если свежий огурчик закинуть в банку с солеными огурцам, то он рано или поздно станет малосольным, понимаете, о чем я? Соответственно нам надо среду улучшать, и повторяюсь: именно устранять причины и условия коррупции". Асхат Жумагали

Такими высказываниями в уходящем году отличились казахстанские чиновники. В контексте их заявлений от себя хотим пожелать всем нашим читателям в новогодние праздники встретиться с семьей, мыслить ясно, выбирать удовольствия по средствам и, конечно, не смешивать свежие огурцы с малосольными.