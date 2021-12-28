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11:25 28.12.2021

Один миллион кг продуктов передал нуждающимся БФ «Халык» в рамках декабрьской акции  «Ел тірегі - Елбасы»

акция Фото: БФ «Халык»
Благотворительный фонд «Халык» подвел итоги декабрьской акции «Ел тірегі - Елбасы». Фонд предоставил нуждающимся семьям по всему Казахстану 20 тыс. продуктовых корзин (1 млн кг продуктов) на сумму 520 млн тенге.

Акция «Ел тірегі - Елбасы» проходит с 2020 года и уже приобрела народную известность.

В декабре по всей республике прошла очередная волна акции фонда «Халык», более 1 тыс. волонтеров помогали с доставкой наборов получателям. Каждая семья, оказавшаяся в трудном материальном положении, получила продуктовые наборы весом 50 кг, в которые вошли рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и новогодний набор конфет.

Продуктовая помощь от фонда оказывалась семьям на системной основе –люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогли ощутить постоянную поддержку.

БФ «Халык» реализовал поистине масштабную благотворительную акцию. Очень нужная и актуальная инициатива фонда, благодаря которой необходимая помощь была оказана малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, в которых есть дети с особенными потребностями. Гордимся, что являемся частью большой команды единомышленников, которые помогают людям по всей стране, - отмечают волонтеры.

Благотворительную акцию фонда поддержали известные меценаты и компании: Кайрат Боранбаев (холдинг «Алмалы»), группа компаний ТОО «Қамқор Менеджмент», Кенес Ракишев, благотворительный фонд «AYALA», компания «Eurasian Resourses Group», группа «Казахмыс» и Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз».

Акция «Ел тірегі - Елбасы» стала «визитной карточкой» фонда «Халык», охватив нуждающиеся семьи по всему Казахстану. Мы вновь выражаем свою благодарность представителям бизнеса и волонтерам, постоянно поддерживающим акцию, - без них нам бы не удалось бы достичь такого масштаба. В наступающем Новом году хотим пожелать всем крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание, любовь и процветание! - говорится в обращении председателя попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.
Анастасия Московчук
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