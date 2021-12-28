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12:49 28.12.2021

Праздники в Нур-Султане – как будут работать автобусы

нур-султан, праздники, автобусы, график Фото: Автопарк №1
В столице автобусы в праздники будут ездить по графику выходного дня, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в City Transportation Systems.

В предстоящие праздничные дни (1, 2, 3, 4 и 7 января) общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Из-за сниженного пассажиропотока на линию выйдет меньше автобусов.Пресс-служба CTS

В компании граждан попросили планировать маршруты заранее.

Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.Пресс-служба CTS

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