12:49 28.12.2021
Праздники в Нур-Султане – как будут работать автобусы
Фото: Автопарк №1
Об этом сообщили в City Transportation Systems.
В предстоящие праздничные дни (1, 2, 3, 4 и 7 января) общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Из-за сниженного пассажиропотока на линию выйдет меньше автобусов.Пресс-служба CTS
В компании граждан попросили планировать маршруты заранее.
Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчетом: транспортной картой либо сканированием QR-кода.Пресс-служба CTS
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