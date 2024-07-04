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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:35 Фото: gov4c.kz
График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни опубликовала госкорпорация "Правительство для граждан". Отмечено, что в связи с празднованием Дня столицы центры не будут работать в субботу 6 июля, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что в понедельник 8 июля будут осуществлять прием граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00.

"С 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме".Госкорпорация "Правительство для граждан"

В дополнении отмечено, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Дежурные спецЦОНы оказывают услуги в будни с 9:00 до 18:00, в субботу – до 13:00.

К слову, забронировать очередь в центры можно через приложения ЦОН и eGov mobile, Telegram-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.

Ранее сообщалось, что в июле казахстанцев ждет три выходных дня в связи с празднованием Дня столицы, который выпадает в 2024 году на субботу и переносится на понедельник, 8 июля. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня – при шестидневной.

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