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13:05 28.12.2021

Салюта не будет – акимат Нур-Султана о праздновании Нового года

праздник Фото: Zakon.kz
В столичном акимате ответили, будут ли в городе организовывать салют на Новый год, сообщает Zakon.kz.

«Салюта на Новый год не будет», – отметили в ведомстве.

Кроме того, стало известно о работе общественного транспорта в праздничные дни.

Напомним, что 15 декабря за счет спонсорских средств в Нур-Султане прошел праздничный салют в честь Дня Независимости.

Анастасия Московчук
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