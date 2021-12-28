13:40 28.12.2021
Избиение детей в детсаду Алматы: воспитатель покончила с собой
Фото: Zakon.kz
В департаменте полиции города Алматы подтвердили данную информацию.
Гражданка Б., 1979 года рождения, покончила жизнь самоубийством. В настоящее время Управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по ст. 105 УК РК.Пресс-служба ДП Алматы
Отмечается, что обстоятельства устанавливаются.
27 декабря в Казнете появилось видео, на кадрах которого видно, как воспитатель детского сада избивает детей. По факту избиения было заведено уголовное дело в УП Жетысуского района.