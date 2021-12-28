Рак поджелудочной железы: как предупредить заболевание и где лучше всего лечить

Единственный шанс получить долгосрочную выживаемость дает чисто выполненная операция с последующей химиотерапией. Но это очень сложная операция, чреватая грозными осложнениями, которые в последующем могут лишить пациентов возможности получения химиотерапии. Однако врачам Национального научного онкологического центра удалось изобрести способ снижения процента осложнений после панкреатодуоденальной резекции.

Об успехах клиники Zakon.kz рассказал заведующий Центром гепатологии, гастроэнтерологии и трансплантации органов ННОЦ, трансплантолог, гепатопанкреатобилиарный хирург, онколог, хирург общей практики высшей квалификационной категории Жанат Спатаев.

– Жанат Сейтбатталович, почему возникает рак поджелудочной железы?

– Есть несколько факторов. Убедительно доказано, что длительное курение вызывает рак не только поджелудочной железы, но и легких, желудка и так далее. Неубедительно доказано развитие рака на фоне ожирения, плохого питания и сахарного диабета. Но при наличии последних трех факторов, наверное, нужно сделать скрининг для ранней диагностики.

Еще один фактор – это генетическая предрасположенность. То есть речь идет о наличии любого вида рака в анамнезе.

Считаю, что после 40 лет всем желательно проходить колоноскопию, УЗИ и ФГДС раз в пять лет. Только так можно минимизировать риски.

– Какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он сам пошел к врачу и обследовался?

– Если у человека есть боли в животе непонятного характера, тогда лучше обратиться в специализированный центр, где занимаются лечением заболеваний поджелудочной железы. Нужно, чтобы провели УЗИ экспертного класса, если надо – КТ. Только точная диагностика может позволить выявить это заболевание.

Еще одним симптомом является желтушность: если глаза желтые, моча желтая, надо тоже срочно обращаться к инфекционисту и хирургу.

Конечно, если есть какое-то подозрение, надо сдавать онкомаркеры. Но нужно помнить, что они повышаются, когда речь идет о продвинутой стадии.

– В чем коварность рака поджелудочной железы?

– Первый фактор – сложность в диагностике, поэтому пациенты к нам приходят в продвинутой стадии, на которой хирургическое лечение уже зачастую невозможно. Только 20% из тех, кто обращается к врачам за медпомощью, можно прооперировать, а остальные 80% пациентов приходят с уже неоперабельными опухолями, метастазами или врастаниями опухоли в сосуды, которые невозможно прооперировать.

В целом, если есть образование в поджелудочной железе, то в 80% это рак. В остальных 20% случаев речь идет о кистозных образованиях. Существует четыре разновидности таких образований, и их мало кто может различить. Среди них есть одна опухоль – серозная аденома, которую вообще не надо оперировать, даже если она будет большой. Ее размер не коррелирует со злокачественностью.

Во-вторых, рак поджелудочной железы отличается особенно агрессивным течением и характеризуется плохим прогнозом. И если на любой вид рака есть три вида лечения – хирургическое, то есть удаление опухоли, химиотерапия и облучение, то при раке поджелудочной железы химиотерапия и облучение малоэффективны. Остается только хирургия, но удалить эту опухоль очень сложно. Панкреатодуоденальная резекция, или операция Whipple, считается одной из сложных операций в абдоминальной хирургии и не все врачи ее проводят.

Но только хирургическое лечение с последующей химиотерапией может дать пятилетнюю выживаемость.

Фото: ННОЦ

Прекрасно характеризует поджелудочную железу высказывание профессора-хирурга А. С. Голубева: «Как нежная пантера, уложила она голову в изгиб двенадцатиперстной кишки, распластала тонкое тело на аорте, убаюкивающей ее мерными движениями, а чуть изогнутый хвост беспечно отклонила в ворота селезенки – затаившийся красивый хищник, который неожиданно при болезни может нанести непоправимый вред: так и поджелудочная железа – прекрасна как ангел небесный, как демон коварна и зла».

Опухоль растет незаметно и дает о себе знать, только когда выходит за пределы. Но на этом этапе, как правило, опухоль является неоперабельной. К тому же могут развиться метастазы, и она быстро прогрессирует.

Дело в том, что проблемой является и то, что не все клиники могут оперировать пациентов с таким заболеванием. Уровень сложности операции очень высокий, необходимо удаление трех органов: может, половины желудка, желчного протока, части 12-перстной кишки и головки поджелудочной железы. Надо еще потом все восстановить – сшить между собой разные типы тканей. А у всех онкологических больных нарушена репарация и регенерация, у них плохо идет заживление, и это является проблемой – несостоятельность анастомозов, которая может привести в том числе к летальному исходу.

Это проблема всех клиник мира. Везде есть такие осложнения, конечно, они разные и достигают в некоторых клиниках от 1 до 20% летальности, до 10-40% осложнений, то есть из 100 операций в 10-40 случаях будет осложнение. Из-за таких рисков не все хирурги хотят проводить такие операции.

В онкологии есть одно главное правило: биология опухоли – это король, селекция – это королева, а технический маневр – это принц и принцесса. Очень важна биология опухоли, то есть ее свойства, какая она – если опухоль злокачественная, низкодифференцированная (Содержит клетки и ткани, которые сильно отличаются от нормальных, ведут себя намного агрессивнее. – Прим. ред.), то даже операция может не принести успеха. Селекция – это умение сделать правильный выбор: перед операцией провести курс химиотерапии, чтобы уменьшить опухоль, а потом оперировать, или провести операцию и только потом химиотерапию. А сам навык хирургов – это последнее в данном тезисе.

Необходимо решать в Казахстане ситуацию с постоперационной реабилитацией. В стране мало клиник, которые занимаются хирургическим лечением рака поджелудочной железы и выполняют достаточное количество операций. Существует негласное правило, основанное на рандоминизированных исследованиях, что оперироваться надо там, где выполняется более 20 операций в год. В нашем центре проводят в год больше 20 панкреатодуоденальных резекций.

В принятии правильного решения – возможно и можно ли удалить эту опухоль или нет, очень важно второе мнение: радиолога, хирурга. И это второе мнение в Казахстане очень сложно получить, потому что мало специализированных клиник – всего две. В итоге за советом мы идем к зарубежным специалистам – турецким или немецким врачам. В специализированных клиниках Турции и Германии в год делают тысячи таких операций. Представляете, какой у них опыт? Мы с ними советуемся по телефону, отправляем им результаты КТ и МРТ, потому что, повторюсь, очень важно при лечении рака поджелудочной железы принятие правильного решения.

Фото: ННОЦ

– Чтобы бы вы посоветовали больным с таким диагнозом – какую клинику выбрать для лечения и на какие факторы обратить внимание?

– Очень важно наличие мультидисциплинарного подхода: нужна сильная диагностика, сильная реанимация, сильные хирурги. Выявить рак могут радиологи и УЗИ-специалисты, они же по снимкам КТ и МРТ могут помочь спланировать операцию, если она возможна. Такое взаимодействие радиологов и хирургов должно быть – только когда мы взаимодействуем, мы можем научиться друг у друга.

Рекомендую пациентам, чтобы они спросили, сколько в той клинике, куда они обратились за помощью, проводят таких операций в год. Важно также поинтересоваться, каков процент осложнений в этой клинике. Если вам скажут, что у них не бывает осложнений после операций на поджелудочной железе, стоит сомневаться в правдивости данных.

Должны быть сильные патоморфологи – они проводят исследования на тканевом уровне и могут определить биологию опухоли, стадию заболевания, то есть поставить заключительный диагноз, а от этого зависит, какую тактику лечения выберут онкологи.

– В вашем центре изобрели новый способ, существенно снижающий риск постоперационных осложнений. Можете рассказать об этом более подробно?

– Один из реконструктивных этапов операции – создание соустья между тонкой кишкой и остатком поджелудочной железы – является ахиллесовой пятой в хирургии рака поджелудочной железы во всем мире.

И мы придумали свою методику, провели больше 20 таких операций и пока не видели осложнений при этом. Сейчас работаем над получением патента. Российские, американские и европейские врачи проявляют к этой методике большой интерес и просят нас продемонстрировать ее.

Фото: ННОЦ

– Каких правил должны придерживаться сами пациенты, у кого они должны наблюдаться и как часто, какие анализы сдавать?

– Пациент должен наблюдаться в поликлинике. Надо понимать, что существует две основные проблемы после этой операции: ферментная недостаточность и нарушение обмена сахара в организме.

Это связано с тем, что поджелудочная железа выполняет две основные функции – вырабатывает ферменты, которые поступают в кишечник и помогают переваривать и усваивать пищу, а также гормоны инсулин и глюкагон.

Пациентам после панкреатодуоденальной резекции нужно пожизненно принимать ферменты, дозу которых должен грамотно рассчитать специалист.

Кроме того, нарушается обмен сахара в организме и развивается послеоперационный сахарный диабет, в связи с чем пациент должен наблюдаться у эндокринолога.