В Казахстане могут сократить сроки действия детских паспортов

Предлагается сократить срок действия детского паспорта, учитывая их быстро меняющуюся внешность. Для детей до 12 лет паспорт будет действовать пять лет. Для тех, кто старше 12 и до 16 лет, срок паспорта остается прежним - 10 лет. Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Ерлан Смайлов

Поскольку эта норма будет затратной для казахстанских семей, депутаты также предлагают снизить госпошлину на детские паспорта с 8 МРП (23 336 тенге) до 4 МРП (11 668 тенге).

По словам мажилисмена, ежегодно граждане оформляют порядка 600-700 тыс. паспортов, из которых до 20% - для детей.

Ранее депутат Мажилиса Максат Раманкулов раскритиковал предложение об увеличении страниц в паспорте граждан Казахстана. Он подчеркнул, что документ должен быть единым.