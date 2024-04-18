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Сенат вернул в Мажилис законопроект, запрещающий въезд в Казахстан педофилам и экстремистам

Сенат вернул в Мажилис законопроект, запрещающий въезд в Казахстан педофилам и экстремистам, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 11:29 Фото: Zakon.kz
Сенат вернул в Мажилис с поправками закон по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отметим, данный закон направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.

Во время рассмотрения закона в Сенате были внесены следующие поправки:

  • по ч. 2 ст. 428-1 Уголовный кодекс Казахстана исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет в случае совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения;
  • в связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Казахстана в части введения понятия системы видеонаблюдения;
  • в связи с включением в закон "О миграции населения" самостоятельной главы о государственном контроле за соблюдением требований законодательства отдельные нормы закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса и закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".

Также внесены ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.

14 февраля документ одобрили во втором чтении в Мажилисе. Подробнее – по ссылке.

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