«Биг-Бен» в Иссыке – названа причина срыва сроков строительства часовой башни

Фотографию недостроенного «Биг-Бена» в городе Иссыке опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Вместе с фотографией «Биг-Бен по-иссыкски» был опубликован комментарий акимата Енбекшиказахского района, в котором говорилось, что завершение строительства часовой башни планируется ко Дню Независимости РК.

Фото: Instagram/kris_p_issyk

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в районный акимат, где уточнили, что восьмиметровая часовая башня расположена на аллее по ул. Ш. Уалиханова в Иссыке.

По договору срок окончания работ 15 декабря. Однако проект был задержан в связи с тем, что организация, которая изготавливает часы (Москва), затянула процесс изготовления и процесс отправки подрядной организации. Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района

Фото: пресс-служба акимата Енбекшиказахского района

Также в ведомстве заверили, что строительство объекта уже завершено.

Осталось убрать территорию, объект уже завершили. Опоздали с открытием в связи с тем, что часы вовремя не привезли, потому что их заказывали из Москвы. Строительство полностью закончено. Официальное открытие планируется на Новый год. Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района