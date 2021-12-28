17:07 28.12.2021
«Биг-Бен» в Иссыке – названа причина срыва сроков строительства часовой башни
Фото: Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района
В акимате Енбекшиказахского района Алматинской области рассказали, почему произошел срыв сроков строительства восьмиметровой часовой башни в Иссыке, которую планировали сдать еще к 30-летию независимости РК, передает Zakon.kz.
Фотографию недостроенного «Биг-Бена» в городе Иссыке опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Вместе с фотографией «Биг-Бен по-иссыкски» был опубликован комментарий акимата Енбекшиказахского района, в котором говорилось, что завершение строительства часовой башни планируется ко Дню Независимости РК.
Фото: Instagram/kris_p_issyk
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в районный акимат, где уточнили, что восьмиметровая часовая башня расположена на аллее по ул. Ш. Уалиханова в Иссыке.
По договору срок окончания работ 15 декабря. Однако проект был задержан в связи с тем, что организация, которая изготавливает часы (Москва), затянула процесс изготовления и процесс отправки подрядной организации.Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района
Фото: пресс-служба акимата Енбекшиказахского района
Также в ведомстве заверили, что строительство объекта уже завершено.
Осталось убрать территорию, объект уже завершили. Опоздали с открытием в связи с тем, что часы вовремя не привезли, потому что их заказывали из Москвы. Строительство полностью закончено. Официальное открытие планируется на Новый год.Пресс-служба акимата Енбекшиказахского района
Фото: пресс-служба акимата Енбекшиказахского района