Мужчина залез на башню Биг-Бена в Лондоне с флагом Палестины

Инцидент случился сегодня, 8 марта 2025 года. В данный момент молодой человек все еще находится наверху и ведет оттуда трансляцию в соцсети, пишет The Guardian.

Just walking on Westminster Bridge and here we go an illegal 👽 stuck on Big Ben with his dishcloth 🥴Let him rot there 🙄 pic.twitter.com/oXHQObokVk

В публикации отмечается, что Вестминстерский мост, пересекающий Темзу около башни, перекрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, а район оцепили аварийно-спасательные службы.

BREAKING: An activist with a Palestine flag has scaled Big Ben, and is calling for the freedom of political prisoners including Palestine Action's #Filton18.



The 18 are in prison under counter-terror powers for allegedly costing Israel's weapons trade £millions in damages. pic.twitter.com/2CFqY0WjyK