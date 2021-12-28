«Кировец» — самый продаваемый трактор в Казахстане

2021 год стал наиболее результативным в плане продаж тракторов «Кировец» на территории Республики Казахстан за период с 2000 по 2020 год.

2021-й в цифрах

В текущем году Костанайский тракторный завод произвел порядка 400 ед. тракторов «Кировец», что на 65% больше, чем в 2020 году, когда было произведено 242 ед.

Фото: пресс-служба ТОО «Костанайский тракторный завод»

Этот год стал показательным в разрезе многих составляющих. Мы не просто повысили производительность в сравнении с прошлым годом, но и перевыполнили собственный план на 2021 год на 20%. Директор Костанайского тракторного завода Динара Шукижанова

Производство

В этом году сотрудники Костанайского тракторного завода, помимо уже изготавливаемых компонентов, освоили полный спектр производства пластиковых деталей.

Это новый этап развития нашего завода. Выпуск компонентов из пластика — трудоемкий процесс. Наши специалисты прошли обучение в Санкт-Петербурге. Сейчас мы занимаемся производством передних и задних крыльев, кожуха аккумуляторной батареи, крыши, а также самой сложной детали из пластика — капота, который включает в себя дополнительно еще 19 деталей, все они разной формы. Кроме того, в этом году благодаря новому оборудованию освоили производство балластных грузов. Условно, на один трактор их необходимо в общей сложности порядка 80 ед., весит такой комплект свыше 1 тыс. кг. Если в смену мы производим 162 балластных груза, то в сезон это получается порядка 40 тыс. ед. Директор Костанайского тракторного завода

Как отметили в компании, за два года была проделана сложная комплексная работа. Сегодня есть все условия — современное оборудование и надежные партнеры для реализации всех производственных процессов.

Обновления

Сегодня Костанайский тракторный завод выпускает тракторы «Кировец» мощностью от 300 до 420 лошадиных сил. В новом сезоне тракторы ждут обновления. К примеру, новая гидросистема на тракторах К-7М теперь будет более унифицированная. Она имеет улучшенные характеристики и позволит более эффективно работать с самыми современными сельхозагрегатами. Каждый трактор будет оснащаться штатной системой удаленного контроля параметров КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР. Что позволит в режиме онлайн отслеживать местоположение трактора, его текущую скорость, расход топлива, основные рабочие параметры и аварийные сигналы.

Сервис

Дилеры предприятия обслуживают такие регионы, как Костанайская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская области и город Нур-Султан. В любом из регионов можно рассчитывать на быструю и компетентную помощь и консультацию.