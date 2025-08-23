В Афганистане в ДТП с участием трактора и парома погибли люди

В южной провинции Афганистана Гельменд погибли 12 человек, когда тракторный прицеп с людьми упал в реку, сообщает Zakon.kz.

В числе погибших – женщины и дети. Об этом 22 августа проинформировал портал Ariana News со ссылкой на местные власти.

Выяснилось, что пострадавшие ехали в прицепе, который вез трактор, на пути из уезда Гармсир в уезд Нава.

"При пересечении реки на пароме тракторный прицеп упал в воду, в результате чего погибли девять детей и три женщины", – сказал директор управления Министерства информации и культуры провинции Гельменд Хафиз Абдул Бари Рашид Хельманди.

Он добавил, что еще четыре ребенка получили травмы, а прибывшие вовремя силы безопасности сумели спасти из воды 14 человек.

د هلمند امنیه قومندانۍ خبر ورکړی، چې د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ په پنجاو دو سیمه کې یو تراکتور چې په ټرالۍ کي یې ښځې او ماشومان سپاره وو، هلمند سیند کې غورځېدلی چې پکې ۱۲ تنه مړه او ۴ تنه ټپیان دي.



۱\۳ pic.twitter.com/HN11y3voK2 — پولیس راډیو / Policeradio.af (@MOIPoliceRadio) August 22, 2025

В США 22 августа сгорел грузовик, перевозивший 20 тонн стейков рибай.