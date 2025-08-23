#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

В Афганистане в ДТП с участием трактора и парома погибли люди

В Афганистане произошло ДТП, погибли 12 человек, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 07:50 Фото: ariananews.af
В южной провинции Афганистана Гельменд погибли 12 человек, когда тракторный прицеп с людьми упал в реку, сообщает Zakon.kz.

В числе погибших – женщины и дети. Об этом 22 августа проинформировал портал Ariana News со ссылкой на местные власти.

Выяснилось, что пострадавшие ехали в прицепе, который вез трактор, на пути из уезда Гармсир в уезд Нава.

"При пересечении реки на пароме тракторный прицеп упал в воду, в результате чего погибли девять детей и три женщины", – сказал директор управления Министерства информации и культуры провинции Гельменд Хафиз Абдул Бари Рашид Хельманди.

Он добавил, что еще четыре ребенка получили травмы, а прибывшие вовремя силы безопасности сумели спасти из воды 14 человек.

В США 22 августа сгорел грузовик, перевозивший 20 тонн стейков рибай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Камала Харрис нашла себе новое занятие
Мир
08:37, Сегодня
Камала Харрис нашла себе новое занятие
Человек-паук: костюм Тоби Магуайра выставили на аукцион
Мир
08:25, Сегодня
Человек-паук: костюм Тоби Магуайра выставили на аукцион
Горящий грузовик со стейками в США тушила единственная веганка в пожарной службе
Мир
07:17, Сегодня
Горящий грузовик со стейками в США тушила единственная веганка в пожарной службе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: