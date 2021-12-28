Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:14 28.12.2021

Токаев поблагодарил Путина за оказанную помощь во время пандемии

Президент Казахстана на неформальной встрече глав государств СНГ Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.

Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии «Спутник V» мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина «Спутник V», можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.

В традиционной неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ наряду с президентом Казахстана также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новость по теме

Путин пригласил Токаева приехать с визитом в Россию в начале 2022 года

Данияр Кунафин
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Санкт-Петербург
В Казахстане c 5 января могут ввести ограничения из-за «омикрон-штамма»
28.12.2021
Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
27.12.2021
Итоги-2021: самые резонансные происшествия в Казахстане
28.12.2021
Селфи ценой жизни — КТЖ обратилась к казахстанцам
27.12.2021
В ЮАР назвали самые ранние признаки «омикрона»
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости