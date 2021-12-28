Токаев поблагодарил Путина за оказанную помощь во время пандемии

По информации Акорды, руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.

Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере.

Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии «Спутник V» мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина «Спутник V», можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.

В традиционной неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ наряду с президентом Казахстана также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.