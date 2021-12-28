Путин пригласил Токаева приехать с визитом в Россию в начале 2022 года

Предложение позвучало во время встречи с Токаевым на полях неформального саммита СНГ, пишет ТАСС.

Мы вас ждем. Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными: и образование, и энергетика, и цифровизация – это прямо ключевые вещи. И если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады. Владимир Путин

28 декабря проходит неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ. В ходе мероприятия обсуждаются итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.

От Казахстана в мероприятии принимают участие Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев.