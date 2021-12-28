18:54 28.12.2021
Путин пригласил Токаева приехать с визитом в Россию в начале 2022 года
Фото: Акорда
Президент России Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приехать с официальным визитом в РФ в начале 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Предложение позвучало во время встречи с Токаевым на полях неформального саммита СНГ, пишет ТАСС.
Мы вас ждем. Вопросы, которые вы сейчас затронули, на мой взгляд, являются чрезвычайно важными: и образование, и энергетика, и цифровизация – это прямо ключевые вещи. И если бы вы нашли время где-то в начале года приехать, мы были бы очень рады.Владимир Путин
28 декабря проходит неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ. В ходе мероприятия обсуждаются итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.
От Казахстана в мероприятии принимают участие Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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