23:34 28.12.2021
Дети избили мальчика в детском саду Алматы, воспитателей уволили
Фото: zakon.kz
По сообщению управления образования Алматы, была проведена служебная проверка. Пострадавшему малышу оказали психологическую поддержку, передает Zakon.kz.
Видео с избиением опубликовали в соцсетях. Инцидент произошел 24 декабря в детском саду №58 Ауэзовского района.
На кадрах видно, как группа малышей бьет и толкает мальчика. Авторы публикации предположили, что «травля» была скоординирована воспитателем.
Комментарий для Zakon.kz дали в управлении образования Алматы. По сообщению управления, воспитатель группы и заведующая детским садом были освобождены от должностей.
За ослабление контроля в отношении руководителя отдела дошкольного воспитания и обучения и руководителя отдела образования Ауэзовского района применены дисциплинарные взыскания.Управление образования Алматы
Пострадавшему мальчику 2017 года рождения оказали психологическую поддержку с согласия родителей. Состояние ребенка удовлетворительное.
Сообщается, что после инцидента во всех дошкольных организациях усилили профилактические меры.