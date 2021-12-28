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23:34 28.12.2021

Дети избили мальчика в детском саду Алматы, воспитателей уволили

Ребенка избили дети в Алматы Фото: zakon.kz
По сообщению управления образования Алматы, была проведена служебная проверка. Пострадавшему малышу оказали психологическую поддержку, передает Zakon.kz.

Видео с избиением опубликовали в соцсетях. Инцидент произошел 24 декабря в детском саду №58 Ауэзовского района.

На кадрах видно, как группа малышей бьет и толкает мальчика. Авторы публикации предположили, что «травля» была скоординирована воспитателем.

Комментарий для Zakon.kz дали в управлении образования Алматы. По сообщению управления, воспитатель группы и заведующая детским садом были освобождены от должностей.

За ослабление контроля в отношении руководителя отдела дошкольного воспитания и обучения и руководителя отдела образования Ауэзовского района применены дисциплинарные взыскания.Управление образования Алматы

Пострадавшему мальчику 2017 года рождения оказали психологическую поддержку с согласия родителей. Состояние ребенка удовлетворительное.

Сообщается, что после инцидента во всех дошкольных организациях усилили профилактические меры.

Данияр Кунафин
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