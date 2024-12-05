В Алматы проверили детские сады: стали известны итоги

В Алматы проведены внеплановые проверки объектов дошкольного образования. Состояние учреждений изучали с апреля по ноябрь 2024 года на основании требований Генпрокуратуры РК специалистами районных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова, всего на контроле у департамента 947 дошкольных организаций. Внеплановая проверка комиссией поведена в 733 организациях, выявлены нарушения в 674 дошкольных учреждениях.

В ходе проверки были выявлены разные нарушения требований санитарных правил. А именно:

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние: отсутствие текущего ремонта, имеются повреждения и негладкость на поверхности пола, потолка, стен, обеденных столов, нет заградительных устройств батарей отопительной системы;

отсутствие на окнах, форточках, фрамугах москитных сеток, защитных замков, не предусмотрены профилактические мероприятия против грызунов, насекомых;

неисправность систем вентиляции, в некоторых детсадах не функционируют вытяжные зонты;

нарушения требований к хранению дезинфицирующих средств, растворов и их приготовлении;

отсутствие или несвоевременное ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный), отсутствие суточных проб, отсутствие условий обработки яиц;

отсутствие условий для соблюдения питьевого режима;

отсутствие программы производственного контроля или неполное ведение производственного контроля;

не соответствовали требованиям нормативной документации из исследованных 245 смывов внешней среды на микробиологические исследования 41, из 55 проб пищевой продукции – 26, из 3021 проведенных инструментальных замеров показателей освещенности – 1556;

не соблюдается пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета.

"По выявленным нарушениям по части 1 ст. 425 Кодекса РK "Об административных правонарушениях" составлены 389 протоколов об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 165 752 340 тенге и выданы предписания с указанием сроков устранения нарушений". Гаухар Каткенова

Отмечается, что к остальным 285 объектам административные меры были приняты со стороны прокуратуры.

Кроме того, составлены за деятельность объекта без разрешительных документов санитарно-эпидемиологическое заключение) и направлены в суд по части 1 статьи 463 КоАП два протокола.

"Соблюдение всех требований санитарных правил обеспечит благополучие, создаст благоприятные условия для здорового развития физических, личностных, интеллектуальных качеств детей". Гаухар Каткенова

Ранее стало известно, что потребительская проверка в Таразе выявила просроченные молочные изделия.