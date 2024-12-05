В Алматы проверили детские сады: стали известны итоги
Как сообщила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Гаухар Каткенова, всего на контроле у департамента 947 дошкольных организаций. Внеплановая проверка комиссией поведена в 733 организациях, выявлены нарушения в 674 дошкольных учреждениях.
В ходе проверки были выявлены разные нарушения требований санитарных правил. А именно:
- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние: отсутствие текущего ремонта, имеются повреждения и негладкость на поверхности пола, потолка, стен, обеденных столов, нет заградительных устройств батарей отопительной системы;
- отсутствие на окнах, форточках, фрамугах москитных сеток, защитных замков, не предусмотрены профилактические мероприятия против грызунов, насекомых;
- неисправность систем вентиляции, в некоторых детсадах не функционируют вытяжные зонты;
- нарушения требований к хранению дезинфицирующих средств, растворов и их приготовлении;
- отсутствие или несвоевременное ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный), отсутствие суточных проб, отсутствие условий обработки яиц;
- отсутствие условий для соблюдения питьевого режима;
- отсутствие программы производственного контроля или неполное ведение производственного контроля;
- не соответствовали требованиям нормативной документации из исследованных 245 смывов внешней среды на микробиологические исследования 41, из 55 проб пищевой продукции – 26, из 3021 проведенных инструментальных замеров показателей освещенности – 1556;
- не соблюдается пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета.
"По выявленным нарушениям по части 1 ст. 425 Кодекса РK "Об административных правонарушениях" составлены 389 протоколов об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 165 752 340 тенге и выданы предписания с указанием сроков устранения нарушений".Гаухар Каткенова
Отмечается, что к остальным 285 объектам административные меры были приняты со стороны прокуратуры.
Кроме того, составлены за деятельность объекта без разрешительных документов санитарно-эпидемиологическое заключение) и направлены в суд по части 1 статьи 463 КоАП два протокола.
"Соблюдение всех требований санитарных правил обеспечит благополучие, создаст благоприятные условия для здорового развития физических, личностных, интеллектуальных качеств детей".Гаухар Каткенова
Ранее стало известно, что потребительская проверка в Таразе выявила просроченные молочные изделия.