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09:46 30.12.2021

Жду карьерного роста в новом сезоне – Никита Михайлис

барыс, нападающий, никита михайлис, новый год, поздравление Фото: Instagram/nikitamikhailis
Нападающий столичного хоккейного клуба «Барыс» Никита Михайлис поделился с Zakon.kz своими ожиданиями от наступающего 2022 года.
Этот год на самом деле непонятный из-за карантина. Тяжело входили в сезон. Но мы справились со всеми трудностями всей командой и стали хорошим коллективом. Плюс неплохо сыграли на Чемпионате мира по хоккею. Я думаю, у нас все впереди. Плюс ко всему, сделал предложение своей девушке. Мы поженились. Это хорошее событие для меня.Никита Михайлис

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Спортсмен рассказал, что в наступающем сезоне ждет карьерного роста.

Буду стараться прогрессировать в личном плане, также помогать команде «Барыс» и сборной Казахстана. Надо становиться еще лучше.Никита Михайлис

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Хоккеист, исходя из нынешней ситуации в стране и мире, желает болельщикам и всем казахстанцам здоровья.

Как можно больше счастья, здоровья и улыбок в каждую семью. Чтобы все радовались жизни, были счастливы и довольны каждым мигом. Получали удовольствие от прожитого дня и просто кайфовали от жизни.Никита Михайлис

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