Жду карьерного роста в новом сезоне – Никита Михайлис

Этот год на самом деле непонятный из-за карантина. Тяжело входили в сезон. Но мы справились со всеми трудностями всей командой и стали хорошим коллективом. Плюс неплохо сыграли на Чемпионате мира по хоккею. Я думаю, у нас все впереди. Плюс ко всему, сделал предложение своей девушке. Мы поженились. Это хорошее событие для меня. Никита Михайлис

Новость по теме Женился лучший снайпер хоккейного клуба «Барыс»

Спортсмен рассказал, что в наступающем сезоне ждет карьерного роста.

Буду стараться прогрессировать в личном плане, также помогать команде «Барыс» и сборной Казахстана. Надо становиться еще лучше. Никита Михайлис

Новость по теме ЧМ по хоккею: определен лучший игрок сборной Казахстана в матче с Канадой

Хоккеист, исходя из нынешней ситуации в стране и мире, желает болельщикам и всем казахстанцам здоровья.

Как можно больше счастья, здоровья и улыбок в каждую семью. Чтобы все радовались жизни, были счастливы и довольны каждым мигом. Получали удовольствие от прожитого дня и просто кайфовали от жизни. Никита Михайлис