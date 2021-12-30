09:46 30.12.2021
Жду карьерного роста в новом сезоне – Никита Михайлис
Фото: Instagram/nikitamikhailis
Нападающий столичного хоккейного клуба «Барыс» Никита Михайлис поделился с Zakon.kz своими ожиданиями от наступающего 2022 года.
Этот год на самом деле непонятный из-за карантина. Тяжело входили в сезон. Но мы справились со всеми трудностями всей командой и стали хорошим коллективом. Плюс неплохо сыграли на Чемпионате мира по хоккею. Я думаю, у нас все впереди. Плюс ко всему, сделал предложение своей девушке. Мы поженились. Это хорошее событие для меня.Никита Михайлис
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Спортсмен рассказал, что в наступающем сезоне ждет карьерного роста.
Буду стараться прогрессировать в личном плане, также помогать команде «Барыс» и сборной Казахстана. Надо становиться еще лучше.Никита Михайлис
Хоккеист, исходя из нынешней ситуации в стране и мире, желает болельщикам и всем казахстанцам здоровья.
Как можно больше счастья, здоровья и улыбок в каждую семью. Чтобы все радовались жизни, были счастливы и довольны каждым мигом. Получали удовольствие от прожитого дня и просто кайфовали от жизни.Никита Михайлис
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