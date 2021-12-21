Стали известны зарплаты лучших нападающих КХЛ

По информации «Спорт-Экспресс», в топ-30 лучших и высокооплачиваемых бомбардиров КХЛ вошли два игрока казахстанского клуба «Барыс» – Никита Михайлис (6-е место, 25 млн рублей) и Кертис Волк (7-е место, 33 млн рублей). У Никиты на данный час 38 очков (15 шайб и 23 передачи). Кертис забил в ворота соперников 11 голов и ассистировал 16 раз.

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Исходя из анализов издания, супервыгодными по соотношению «цена — качество» выглядят контракты лучшего снайпера лиги Нико Оямяки («Витязь», 26 шайб) и «Барыса» Никиты Михайлиса. Оба набрали по 38 баллов, зарабатывая по 25 млн рублей.

Лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ игрок московского «Динамо» Вадим Шипачев с зарплатой в 95 млн рублей. В его активе 57 очков (21+36).