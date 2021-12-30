Куралбек Ордабаев: Пусть Новый год принесет удачу!

По словам Куралбека Ордабаева, этот год запомнится ему успешным выступлением казахстанских параолимпийцев в Токио, где спортсмены завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

Спортсмены показали свою сплоченность и патриотизм к Родине. Еще одно яркое событие – на Чемпионате РК по футболу команда «Тобол» (Костанай) стала чемпионом Казахстана. Футболист Куралбек Ордабаев

По словам легендарного футболиста, он хотел бы увидеть несколько медалей у членов сборной команды Казахстана на зимних Олимпийских играх в Китае. Кроме того, Куралбек Ордабаев на Чемпионате Казахстана по футболу ожидает, что футболисты «Кайрата» вернут себе золотые медали и удачно выступят в Лиге чемпионов.