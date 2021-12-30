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11:30 30.12.2021

Куралбек Ордабаев: Пусть Новый год принесет удачу!

Легендарный футболист алматинского "Кайрата" Фото: fckairat
Легендарный вратарь алматинского «Кайрата» Куралбек Ордабаев рассказал Zakon.kz, чем запомнился для него уходящий год, и поздравил читателей портала с наступающим Новым годом.

По словам Куралбека Ордабаева, этот год запомнится ему успешным выступлением казахстанских параолимпийцев в Токио, где спортсмены завоевали «золото», «серебро» и «бронзу».

Спортсмены показали свою сплоченность и патриотизм к Родине. Еще одно яркое событие – на Чемпионате РК по футболу команда «Тобол» (Костанай) стала чемпионом Казахстана. Футболист Куралбек Ордабаев

По словам легендарного футболиста, он хотел бы увидеть несколько медалей у членов сборной команды Казахстана на зимних Олимпийских играх в Китае. Кроме того, Куралбек Ордабаев на Чемпионате Казахстана по футболу ожидает, что футболисты «Кайрата» вернут себе золотые медали и удачно выступят в Лиге чемпионов.

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть наша Родина Казахстан процветает и развивается на благо народа! Пусть новый год принесет Вам новые успехи и удачи в делах! Куралбек Ордабаев
Куандык Шынасилов
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