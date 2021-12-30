Неделя звезд КХЛ перенесена на 2023 год

Данное официальное заявление размещено на khl.ru. Решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели вошло большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире. Это привело к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг.

Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и было принято решение о переносе Недели звезд хоккея-2022 на 2023 год. Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне.