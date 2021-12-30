Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:30 30.12.2021

Неделя звезд КХЛ перенесена на 2023 год

Хоккей Отмена Матч Звезд Фото: hcbarys.kz
Континентальная хоккейная лига перенесла Неделю звезд-2022 на год. По срокам она должна была пройти с 8 по 16 января в Челябинске, сообщает Zakon.kz.

Данное официальное заявление размещено на khl.ru. Решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели вошло большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире. Это привело к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг.

Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине.

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и было принято решение о переносе Недели звезд хоккея-2022 на 2023 год. Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне.

Куандык Шынасилов
КХЛ
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости