Итоги-2021: известные люди, скончавшиеся в этом году

Январь 2021

Алимгазы Райнбеков — актер, деятель культуры. Снялся в 12 фильмах, наибольшую популярность приобрел после выхода фильма «Ангел в тюбетейке». Награжден орденом «Курмет». Скончался в возрасте 85 лет.

Михаил Дорофеев — журналист, главный редактор сайта Informburo.kz и программы «Информбюро» на 31 Канале. Лауреат премии Президента РК в области СМИ, академик Академии журналистики Казахстана. Скончался в возрасте 47 лет.

Февраль 2021

Шомишбай Сариев — поэт-песенник, заслуженный деятель Казахстана, обладатель «Золотой медали Франца Кафки», премии «Тарлан». Автор 15 книг и 300 стихотворений и песен, его произведения были переведены на многие языки мира. Награжден орденом «Парсат» и орденом «Барыс» I степени. Скончался в возрасте 74 лет.

Петр Нефедов — экс-аким Карагандинской области, член-корреспондент Инженерной академии, государственный деятель. Был заместителем министра энергетики, индустрии и торговли, вице-министром энергетики и минеральных ресурсов РК, советником премьер-министра. Скончался в возрасте 79 лет.

Нуртилеу Имангалиулы ­— телеведущий. Занимал должности председателя правления ТРК «Казахстан» и советника председателя правления телерадиокомпании. Вел авторские программы «Құрдастар», «Жастар дауысы», «Арай», «Жадыңда ма, жолдас», «Айна» и другие. Скончался в возрасте 69 лет.

Март 2021

Шота Валиханов — скульптор, заслуженный архитектор, автор герба РК, Монумента независимости в Алматы, памятника Шокану Валиханову, Шакариму в Семее. Скончался в возрасте 88 лет.

Апрель 2021

Кабдеш Жумадилов ­— народный писатель Казахстана. Скончался в возрасте 84 лет.

Ильяс Турманов — актер театра и кино. Более 20 лет играл на сцене Театра для детей и юношества имени Наталии Сац, исполнив свыше 50 ролей. Снимался в фильмах и сериалах. Скончался в возрасте 53 лет.

Газиза Абдинабиева — актриса театра и кино, заслуженная артистка РК. Работала в Театре имени Ауэзова. Известна казахстанским телезрителям как «тетя Роза» из отечественного телесериала «Перекресток» (1996-2000). Скончалась в возрасте 71 года.

Дастан Кадыржанов — политолог, публицист, писатель,​ востоковед,​ государственный и общественный деятель. Работал в МИД,​ возглавлял Республиканскую корпорацию телевидения и радио Казахстана, был генеральным продюсером агентства «Хабар». Скончался в возрасте 54 лет.

Саят Мынбаев — экс-глава военной контрразведки КНБ, генерал-майор в отставке. Участник войны в Афганистане. Скончался в возрасте 71 года.

Ескендир Хасангалиев — композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР, один из основоположников казахской современной песни. Скончался в возрасте 81 года.

Май 2021

Аманжол Кошанов — ученый-экономист, академик Национальной академии наук РК, д. э. н., лауреат Государственной премии. Скончался в возрасте 86 лет.

Фархат Абдраимов — актер и продюсер. Обладатель приза кинопрессы России «Лучший актер года» (совместно с Сергеем Бодровым-младшим), приза XXI Московского кинофестиваля «Серебряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль и премии «Алтын Адам» в номинации «Кинозвезда года». Скончался в возрасте 55 лет на съемках фильма «Больше, чем любовь» в Грузии.

Дюсенбек Накипов — поэт, хореограф-либреттист, сценарист. Был солистом балета ГАТОБ имени Абая, главным редактором творческого объединения «Алем» киностудии «Казахфильм», председателем Союза хореографов Казахстана, президентом Международного фестиваля «Приз традиций». Скончался в возрасте 74 лет.

Июль 2021

Сатыбалды Нарымбетов — кинодраматург, кинорежиссер, писатель. Лауреат Государственной премии, Независимой премии имени Жоржа Садуля, Независимой премии «Платиновый Тарлан». Скончался в возрасте 75 лет.

Абсаттар кажы Дербисали — религиозный деятель, дипломат, ученый-востоковед. С 2000 по 2013 год был Верховным муфтием Казахстана, председателем Совета муфтиев Центральной Азии, возглавлял Духовное управление мусульман Казахстана. Скончался в возрасте 73 лет.

Асхат Нускабай — заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ – полномочный представитель Парламента. Внес большой вклад в укрепление межгосударственных отношений Казахстана и Кыргызстана, Казахстана и России, способствовал развитию эффективного сотрудничества между парламентариями стран СНГ.

Вадим Сидоркин — художник и портретист. Выпускник Алма-Атинского художественного училища им. Н. Гоголя и Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. Скончался в возрасте 62 лет.

Куаныш Маскеев — бывший ректор КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, профессор, заслуженный деятель науки. Избирался депутатом, был заместителем председателя совета ректоров Алматы. Скончался в возрасте 89 лет.

Август 2021

Султан Оразалин — писатель, литературный критик, тележурналист, заслуженный деятель Казахстана. Скончался в возрасте 80 лет.

Надир Надиров — ученый, академик, общественный деятель. Автор более чем 1200 научных трудов и восьми научных открытий, 31 монографии, 10 учебных пособий; обладатель около 250 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Скончался в возрасте 89 лет.

Несипбек Даутаев — писатель, публицист. Был главным редактором литературного журнала «Жамбыл». Лауреат премии «Алаш». Скончался в возрасте 73 лет.

Сентябрь 2021

Ирина Савостина — лидер движения пенсионеров «Поколение». Лауреат международной премии «Казахстан XXI век». Скончалась в возрасте 87 лет.

Сакен Амиреев — ученый, основоположник школы эпидемиологии и вакцинологии в Казахстане, доктор медицинских наук, профессор. С именем профессора Амиреева неразрывно связано развитие инфекционной и эпидемиологической служб Казахстана. Скончался в возрасте 80 лет.

Октябрь 2021

Игорь Вовнянко ­— кинооператор, фотограф, режиссер, заслуженный деятель искусств. Скончался в возрасте 79 лет.

Ноябрь 2021

Темирхан Досмухамбетов — экс-министр туризма и спорта РК. Был акимом города Астаны, управляющим делами президента РК, президентом НОК. Скончался в возрасте 72 лет.

Даулет Сембаев — экс-председатель Нацбанка. Был заместителем, первым заместителем премьер-министра РК, председателем совета Ассоциации финансистов, председателем Комитета по экономике, финансам и бюджету Сената Парламента РК. Скончался в возрасте 86 лет.

Виктор Кияница — главный редактор «Комсомольской правды Казахстан». Был пресс-секретарем премьер-министра РК, руководителем Центра общественных связей Фонда образования Нурсултана Назарбаева, советником Посольства РК в России. Лауреат конкурса «Алтын жұлдыз», обладатель премии президента РК. Скончался в возрасте 57 лет.

Декабрь 2021

Талас Омарбеков – историк, общественный деятель, педагог. Автор 800 научных трудов и 30 монографических исследований, 20 учебников и учебных пособий. Скончался в возрасте 73 лет.