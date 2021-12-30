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11:21 30.12.2021

Адильбек Мусин обновил рекорд Казахстана

спортсмен Фото: НОК РК
Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на дистанции 100 м баттерфляй с результатом 51.11 сек, улучшив на 0,12 сек свой же результат, показанный им менее двух недель назад на Чемпионате мира FINA по плаванию в короткой воде, передает Zakon.kz.

Напомним, что в Абу-Даби Адильбек установил два новых рекорда Казахстана на дистанциях 100 и 200 м баттерфляй.

Новый рекорд был установлен Мусиным на международных соревнованиях по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» (25 м), которые проходили в Санкт-Петербурге 27-28 декабря.

спортсмен

Фото: НОК РК

На данном турнире отечественными пловцами было установлено еще два рекорда Республики Казахстан: в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем с результатом 3 мин 34,08 сек (Мусин А., Шацков К., Абубакирова С., Игнатова К.) и в комбинированной смешанной эстафете 4х50 с результатом 1 мин 45,22 сек (Игнатова К., Пчелинцева А, Мусин А, Варакин А.).

Таким образом, в течение двух недель Адильбек побил три рекорда Казахстана в индивидуальных заплывах, улучшив свои же результаты, и стал соавтором двух рекордов в эстафетах!

Положительная динамика результатов говорит о росте спортивного мастерства Адильбека. Конечно, ему еще необходимо много работать, чтобы дойти до своей главной цели – олимпийской лицензии, но уже сегодня по его результатам и их динамике мы видим, что он прогрессирует и последовательно улучшает результат. Недавно был обновлен тренерский состав национальной сборной команды, появились новые имена, молодые спортсмены, с которыми мы связываем свои надежды на будущие Олимпийские игры. Все эти предпосылки дают основание с оптимизмом смотреть в будущее казахстанского плавания.Президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков
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