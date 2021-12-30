Адильбек Мусин обновил рекорд Казахстана

Напомним, что в Абу-Даби Адильбек установил два новых рекорда Казахстана на дистанциях 100 и 200 м баттерфляй.

Новый рекорд был установлен Мусиным на международных соревнованиях по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» (25 м), которые проходили в Санкт-Петербурге 27-28 декабря.

Фото: НОК РК

На данном турнире отечественными пловцами было установлено еще два рекорда Республики Казахстан: в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем с результатом 3 мин 34,08 сек (Мусин А., Шацков К., Абубакирова С., Игнатова К.) и в комбинированной смешанной эстафете 4х50 с результатом 1 мин 45,22 сек (Игнатова К., Пчелинцева А, Мусин А, Варакин А.).

Таким образом, в течение двух недель Адильбек побил три рекорда Казахстана в индивидуальных заплывах, улучшив свои же результаты, и стал соавтором двух рекордов в эстафетах!