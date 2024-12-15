Пловец Адильбек Мусин побил рекорд Казахстана на чемпионате мира
Фото: pixabay
Казахстанец Адильбек Мусин установил рекорд страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, казахстанский спортсмен обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем.
Фото: НОК РК
Мусин финишировал со временем 50:55, что и стало новым рекордом Казахстана.
Ранее выяснилось, что ьяжелоатлет Артем Антропов завоевал второе "золото" для Казахстана на чемпионате мира.
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