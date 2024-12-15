Пловец Адильбек Мусин побил рекорд Казахстана на чемпионате мира

Фото: pixabay

Казахстанец Адильбек Мусин установил рекорд страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанский спортсмен обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем. Фото: НОК РК Мусин финишировал со временем 50:55, что и стало новым рекордом Казахстана. Ранее выяснилось, что ьяжелоатлет Артем Антропов завоевал второе "золото" для Казахстана на чемпионате мира.



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