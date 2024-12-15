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Спорт

Пловец Адильбек Мусин побил рекорд Казахстана на чемпионате мира

Пловец Адильбек Мусин побил рекорд Казахстана на чемпионате мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 05:21 Фото: pixabay
Казахстанец Адильбек Мусин установил рекорд страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, казахстанский спортсмен обновил высшее достижение на дистанции 100 метров баттерфляем.

Пловец Адильбек Мусин побил рекорд Казахстана на чемпионате мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 05:21

Фото: НОК РК

Мусин финишировал со временем 50:55, что и стало новым рекордом Казахстана.

Ранее выяснилось, что ьяжелоатлет Артем Антропов завоевал второе "золото" для Казахстана на чемпионате мира.

Аксинья Титова
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