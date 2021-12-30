Новогоднее застолье: как отметить праздник вкусно и без последствий
Ниже советы для тех, кто хочет избежать отравления в новогоднюю ночь и не испортить праздник себе и родным.
Пейте больше воды
Убедитесь в том, что вы пьете алкоголь не из чувства жажды. Поэтому рекомендую начать мероприятие с большого бокала чистой воды. То же самое необходимо повторять после каждого выпитого бокала с алкоголем. Клинический диетолог Айнур Сатпаева
Перед употреблением спиртного желательно хорошо поесть – ни в коем случае не рекомендуется пить алкоголь на голодный желудок.
Также не нужно принимать какие-либо лекарственные препараты. Рассказы про витамин C, активированный уголь и прочие медикаменты – миф.Айнур Сатпаева
Внимательно выбирайте продукты
Звучит банально – но это очень важно. Обращайте внимание на срок годности товара. Также лучше удостовериться, что продукты хранятся в должных условиях, при правильном температурным режиме.
В прошлом году я встретила Новый год с отравлением, и это при том, что всегда тщательно отношусь к выбору продуктов. Смотрите не только на срок годности, но и обратите внимание на внешний вид товара, состав. К примеру, колбасные изделия не должны быть слишком яркого цвета, выбирайте более натуральные продукты.Айнур Сатпаева
Аккуратнее с майонезом!
Как правило, на новогоднем столе присутствуют в основном салаты, заправленные майонезом, поэтому обязательно обратите внимание на его срок годности. Еще лучше приготовить майонез в домашних условиях, в интернете можно найти очень много простых и вкусных рецептов.
Такое же внимание следует уделить куриным яйцам. Главное – проварить их до полной готовности, чтобы желток и белок были твердыми.
Но все же я бы рекомендовала классические салаты, такие как сельдь под шубой, оливье, крабовый, заменить на салаты, заправленные оливковым маслом и соком лимона. Не забывайте про клетчатку, на столе должно быть много овощей и фруктов. Чтобы овощная нарезка не смотрелась просто, можно красиво подать в виде той же елочки. Это однозначно порадует детей.Айнур Сатпаева
Что касается любимых и традиционных блюд – бешбармака, мантов, то их можно видоизменить, добавив овощей.
К примеру, в начинку мантов добавьте картофель, тыкву или капусту. Бешбармак лучше готовить из менее жирных сортов мяса – конины, птицы. Гусь, говядина, баранина и утка – достаточно жирные виды мяса. Не забывайте про овощи – картофель, морковь. Айнур Сатпаева
Также мясо в бешбармаке можно заменить на рыбу, как это делают в Актау. Помимо того, что это будет вкусно, вы получите достаточное количество жирных кислот.
Соблюдайте гигиену
Правильно мойте руки перед едой и не ешьте из одного блюда с другими участниками застолья. Особенно это касается тех, кто готовит на Новый год всеми любимое блюдо – бешбармак. Лучше подайте его порционно. Если подача будет все же на одном блюде, то пусть каждый откладывает себе в тарелку столько угощения, сколько нужно.
Многие скажут: мы столько лет так едим и ничего не случалось. Но не стоит забывать, что под ногтями у человека много микробов. Я работала в инфекционной больнице и знаю, что это такое. Помню, как в новогоднюю ночь привозили людей с отравлениями целыми семьями. Поэтому будьте осторожны.Айнур Сатпаева
Правильно храните продукты
Если вы встречаете Новый год в узком кругу родных, то не стоит готовить стол на 20 человек.
Не заправляйте майонезом весь «таз» салата. Приготовили оливье –отложили нужное количество, заправили, а остальное убрали в холодильник. Салаты, приготовленные 31 декабря, не стоит есть после 1 января. Айнур Сатпаева
Неиспользованные продукты можно заморозить в вакуумных пакетах, чтобы каждый день готовить что-то свежее. А лучше рассчитать все так, чтобы ничего не осталось.
Выбирайте полезные и вкусные блюда.
Надеемся, что эти советы помогут вам правильно встретить Новый год.