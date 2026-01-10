Как скинуть лишний вес после новогодних застолий

Диетолог рассказала, как действовать, если праздники ушли, а пара лишних кило осталась, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам диетолога Натальи Денисовой, небольшая прибавка на весах обычно свидетельствует об отеках.

"Вы ели много соленого. Копченая колбаса, рыба, маринованные продукты, майонезные салаты – без них обычно не обходится праздничный стол. Поэтому в первую очередь следует ограничить употребление соли. На этом фоне может уйти 0,5-1 кг, также уменьшатся отеки, что особенно важно для людей со склонностью к повышенному давлению", – цитирует эксперта издание "Аргументы и Факты".

Денисова также рекомендует ввести в свою постновогоднюю рутину разгрузочные дни: выбрать один-два продукта с ограниченной калорийностью – кефир, творог, куриная грудка, овощи – разбить на 4-5 порций и питаться так целый день. В процессе обязательно пить достаточно жидкости – 1,5-2 л. Однако так можно делать один, максимум два дня в неделю, не больше.

В завершение врач посоветовала ограничить жирное и сладкое, налегать на зелень и побольше гулять.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А чем опасны перезрелые фрукты и овощи – читайте здесь.