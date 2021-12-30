Бибисара Асаубаева лидирует на ЧМ по блицу

К радости казахстанских любителей шахмат, после первого игрового дня ЧМ по блицу сразу три представителя нашей страны вошли в топ-8 турнира. На первой строчке располагается вице-чемпионка мира Бибисара Асаубаева. У 17-летней казахстанской шахматистки 8 побед и одно поражение за 9 туров первого дня ЧМ.

На пятом месте с 7 очками – Жансая Абдумалик, у нее шесть побед, две ничьи и одно поражение. Восьмую позицию заняла Меруерт Камалиденова (6,5) – 6 выигрышей, два проигрыша и одна ничья. Другие казахстанские девушки разместились следующим образом: Асель Серикбай – 48, Лия Курмангалиева – 55, Назерке Нургали – 97.

В мужской части соревнований Ринат Джумабаев находится на 62 месте (6,5 очков).