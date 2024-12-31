Бибисара Асаубаева пробилась в четвертьфинал ЧМ-2024 по блицу

В ночь на 31 декабря в Нью-Йорке (США) стартовала программа Чемпионата мира по шахматам в категории блиц. По итогам первого дня соревнований определились 16 лучших шахматистов, которые далее поспорят за высшие награды турнира, сообщает Zakon.kz.

В этом списке сильнейших оказалась и королева казахстанских шахмат Бибисара Асаубаева. Наша двукратная чемпионка мира по блицу после предварительных игр сумела заработать себе место в 1/4 финала ЧМ-2024.

Теперь ее ждет путевка в полуфинал данных соревнований. Но для этого казахстанке надо обыграть одну из главных фаворитов американских состязаний – китаянку Лэй Тинцзе.

Фото: Instagram/fide_chess

На предварительной стадии Асаубаева сыграла 11 партий, семь из которых она выиграла, два поражения и две ничьих.

К сожалению, остальные казахстанские шахматисты, как в мужской, так и в женской сетке остались за бортом соревнований. Они не сумели войти в список 16-ти лучших.

В восьмерку финалистов Открытого блица вошли двукратный кандидат на звание чемпиона мира – Ян Непомнящий, действующий чемпион Магнус Карлсен, чемпион США – Фабиано Каруана, ведущий американский шахматист Уэсли Со, Алиреза Фируджа, Ханс Ниманн, Ян-Кшиштоф Дуда и новый чемпион мира в рапиде – Володар Мурзин.

Здесь стоит отметить, что FIDE вернула лучшего шахматиста планеты Карлсена на ЧМ-2024 по блицу за несколько часов до его старта.

28 декабря норвежец был снят с мирового первенства за нарушение дресс-кода.