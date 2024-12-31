Бибисара Асаубаева пробилась в четвертьфинал ЧМ-2024 по блицу
В этом списке сильнейших оказалась и королева казахстанских шахмат Бибисара Асаубаева. Наша двукратная чемпионка мира по блицу после предварительных игр сумела заработать себе место в 1/4 финала ЧМ-2024.
Теперь ее ждет путевка в полуфинал данных соревнований. Но для этого казахстанке надо обыграть одну из главных фаворитов американских состязаний – китаянку Лэй Тинцзе.
Фото: Instagram/fide_chess
На предварительной стадии Асаубаева сыграла 11 партий, семь из которых она выиграла, два поражения и две ничьих.
К сожалению, остальные казахстанские шахматисты, как в мужской, так и в женской сетке остались за бортом соревнований. Они не сумели войти в список 16-ти лучших.
В восьмерку финалистов Открытого блица вошли двукратный кандидат на звание чемпиона мира – Ян Непомнящий, действующий чемпион Магнус Карлсен, чемпион США – Фабиано Каруана, ведущий американский шахматист Уэсли Со, Алиреза Фируджа, Ханс Ниманн, Ян-Кшиштоф Дуда и новый чемпион мира в рапиде – Володар Мурзин.
Здесь стоит отметить, что FIDE вернула лучшего шахматиста планеты Карлсена на ЧМ-2024 по блицу за несколько часов до его старта.
28 декабря норвежец был снят с мирового первенства за нарушение дресс-кода.