В Казахстане изменили правила обменных операций с иностранной валютой

Так, по обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные), на сумму, превышающую эквивалент 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя и отчество клиента полностью;

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество полностью и индивидуальный идентификационный номер клиента.

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих его личность, полученных посредством сервиса цифровых документов.

При этом при проведении обменной операции можно использовать как бумажное, так и электронное удостоверение личности.

При отказе физлицу в проведении обменной операции из-за отсутствия в обменном пункте наличной национальной или иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, по требованию клиента кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.

Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном порядке.

Кроме того, расширен перечень лиц, которые не могут быть учредителями и участниками организаций, осуществляющих обмен валюты.

Новые ограничения касаются:

лиц (в том числе юридических), зарегистрированных в одной из оффшорных зон (они перечислены в тексте приказа );

лиц (в том числе юридических), включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Нацбанком начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

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