Обменные операции с валютой: Нацбанк внес изменения

Постановлением правления Национального банка от 2 декабря 2025 года внесены изменения в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки или продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Также уточняется, что учредителями, участниками уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты РК, за исключением:

лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

лиц, зарегистрированных (проживающих) в одном из иностранных государств или частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны;

лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) на территории одного из иностранных государств или частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, а также юридических лиц, учредителями, участниками которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Руководителем уполномоченной организации (ее филиала) не назначается лицо:

находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Одним из оснований для отказа в выдаче, переоформлении лицензии и (или) приложения к ней являются:

непредставление документов или сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 12 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле", статьей 29 Закона "О разрешениях и уведомлениях", пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам, а также случаи, предусмотренные статьей 32 Закона о разрешениях.

Указывается, что в каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках.

В помещении обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта) также должна храниться копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данными правилами.

В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц. Деньги, не относящиеся к деятельности юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения операционной кассы обменного пункта.

После завершения рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по проведенным операциям, проведенным за рабочий день.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

индивидуальный идентификационный номер клиента;

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством РК);

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии);

фамилия, имя и отчество клиента (имя и отчество указываются полностью).

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента.

Не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

При отказе физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки или продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки.

Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).

С 1 января 2026 года пункты действуют в следующей редакции:

Обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 111 Налогового кодекса РК.

Обменный пункт уполномоченной организации подтверждает проведение операции по покупке или продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека.

Также говорится, что не устанавливаются ограничения в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении операций по покупке или продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, или аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке или продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций по покупке или продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным банком.

Журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта уполномоченной организации в аппаратно-программном комплексе. Уполномоченная организация обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным операциям по покупке или продаже аффинированного золота в слитках, отраженным в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, в течение пяти лет со дня их совершения.

По операциям с аффинированным золотом в слитках фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 000 тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются:

индивидуальный идентификационный номер клиента;

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством РК;

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии).

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью).

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, не превышающую 500 000 тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Постановление вводится в действие с 22 декабря 2025 года.