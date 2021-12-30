В Туркестане 610 семей получили жилье

В преддверии новогодних праздников туркестанцы отмечают новоселье. 470 из них – многодетные матери. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил жителям ключи от новых квартир, поздравив новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Как вы знаете, Туркестан преображается, увеличивается количество туристов. На административно-деловой территории возводятся многоэтажные, высотные дома. Наряду с домами в нашем городе построено множество социальных, культурных и спортивных объектов. В следующем году начнется работа по строительству железной дороги «Туркестан – Шымкент – Ташкент», будет запущен мегапроект. Осуществляется обводнение всей территории Туркестана, воспроизводство водохранилищ и искусственных озер. Все это – плоды нашей Независимости и особой поддержки Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева. Надеюсь, что квартиры подарят радость их владельцам и всегда будут наполнены счастьем. Я считаю вас счастливыми жителями обновленного Туркестана. Пусть каждая семья растет и служит Родине! Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также поздравил земляков председатель Туркестанской областной коллегии аксакалов Жарылкасын Азретбергенов. Дом подключен к инженерным коммуникациям: теплу, водо- и электроснабжению, имеется канализация. Постарались создать все условия для комфортного проживания.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, в целях повышения доступности жилья в текущем году 763 квартиры в 14 многоэтажных жилых домах на территории административно-делового центра города Туркестана и 151 квартира в трех многоэтажных жилых домах были предоставлены жителям через «Отбасы банк» по программе «7-20-25». В дальнейшем эта работа будет продолжена. В областном центре в настоящее время за счет бюджета ведется строительство 67 жилых домов на 7, 9 и 12 этажей.