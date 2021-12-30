80 тысяч новоселий справили клиенты «Отбасы банка» в 2021 году

Отметить больше новоселий в 2021 году казахстанцам помогла возможность использовать свои пенсионные излишки выше порога достаточности. «Отбасы банк» был назначен уполномоченным оператором по целевому использованию единовременных пенсионных выплат (далее – ЕПВ).

В кратчайшие сроки собственными силами банка была разработана платформа enpf-otbasy.kz для работы с ЕПВ. И с начала года с ее помощью 433 605 казахстанцев направили пенсионные излишки на приобретение жилья, погашение ипотеки или лечение.

С 16 декабря 2021 года стало возможным с помощью ЕПВ пополнять депозиты в «Отбасы банке», и на данный момент это сделали уже 21 тыс. граждан. Они пополнили сберегательные счета на сумму 35,6 млрд тенге.

Кроме новой опции по пополнению вкладов в «Отбасы банке» теперь с помощью ЕПВ можно приобрести отдельно земельный участок с целевым назначением ИЖС или ЛПХ. Также новые изменения в правила использования ЕПВ предусматривают возможность осуществлять частичную оплату по договорам приватизации и купли-продажи с рассрочкой платежа.

Фото: «Отбасы банк»

Мы сделали процесс использования пенсионных излишков дистанционным, максимально понятным и простым. Это помогло сэкономить время наших граждан. В целом этот год для «Отбасы банка» мы называем цифровым. Ведь кроме онлайн-процесса использования ЕПВ был запущен маркетплейс по покупке жилья, онлайн-ипотека, начали применять технологии Blockchain при регистрации залога. В этом году треть депозитов открыта с помощью видеобанкинга и через интернет-банкинг. И в следующем году мы продолжим свою работу по цифровизации всех процессов. Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова

Маркетплейс от «Отбасы банка» называется Baspana market. Это единственный портал в Казахстане, где казахстанцы в одном месте могут выбрать жилье и подать заявку на участие в государственных программах, подобрать оптимальный вариант от застройщика в рамках собственных программ банка или приобрести квартиру на вторичном рынке. Ежедневно платформу посещают около 5 тыс. человек, при этом в 53% случаев это молодые казахстанцы в возрасте 25-34 лет.

Через Baspana market можно подать заявку на онлайн-ипотеку. Ее могут использовать те, кто хочет приобрести первичное или вторичное жилье на коммерческом рынке. Сейчас, чтобы оформить такой кредит, необходимо посетить отделение девять раз. С онлайн-ипотекой прийти в банк нужно будет только два раза на этапе подписания договора займа.

Ускорить процесс оформления займов в «Отбасы банке» помогло внедрение технологии Blockchain по регистрации договора залога недвижимости для физических лиц. Теперь казахстанцы, оформляющие ипотеку, могут ознакомиться с договором залога в личном кабинете на портале otbasybank.kz и подписать его с помощью ЭЦП. Готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество придет им туда же и в личный кабинете на портале eGov. Автоматизация услуги по онлайн-регистрации договора залога недвижимости позволяет клиентам банка сократить этот процесс с трех дней до одного.

Каждый четвертый кредит «Отбасы банк» выдал в рамках государственных программ. Всего в этом направлении в 2021 году новоселам был выдан 19 891 заем. По направлению «Бакытты отбасы» 4162 семьи отпраздновали новоселье, по «Шаныраку» – 10 835 и по программе «Нурлы жер» – выдано 4894 займа.

В целом в 2021 году «Отбасы банк» выдал 66% от общей доли казахстанской ипотеки. При этом банк сохранил самый низкий уровень NPL (займы с просрочкой более 90 дней), сейчас он составляет 0,07% при среднем банковском уровне в 4,05%.