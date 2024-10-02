Более 470 вкладчиков Отбасы банка отметят новоселье в Кызылорде

В Кызылорде вкладчикам Отбасы банка в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Среди счастливых обладателей жилья - многодетные семьи, инвалиды 1 и 2 группы, дети – сироты, передает Zakon.kz.

Впервые в жизни ключи от собственного жилья получила многодетная мать Айгерим Акмамбетова. С супругом она воспитывает 4 детей, старшему из которых 8 лет, младшему 2,5 года. Айгерим работает методистом в колледже, а ее супруг трудится на станции технического обслуживания. Несколько лет их семья вынужденно арендует квартиру. Ежемесячно за жилплощадь супруги платят70 тысяч тенге. Так бы и тянулась их история с проживанием на чужой территории, если бы Айгерим однажды не открыла депозит в Отбасы банке.

"Я в социальных сетях узнала про программы Отбасы банка. Вышла на консультанта Мырзаим Махатаеву Она все разъяснила, как лучше копить, какие условия получения ипотеки есть. Мы на семейном совете решили, что чем платить годами за чужое жилье, лучше купить свое. Накопили 10 % от стоимости жилья, подали заявку, и взяли ипотеку на 17 лет. Каждый месяц будем платить примерно 60 тысяч тенге", — говорит Айгерим Акмамбетова.

Как рассказывает Айгерим, двухкомнатная квартира, которую они приобрели в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы, понравилась всем домочадцам. Понадобится еще две недели, чтобы переехать в новое жилье, так как нужно время на сборы, покупку новых вещей, но это уже не важно. Главное — семья теперь имеет собственную крышу над головой.

Радость переезда в свое собственное жилье испытал в этот день и сержант полиции Азамат Шукиров. Он тоже многодетный отец, с супругой воспитывает 4 детей.

"Я — полицейский, супруга— педагог, поэтому мы решили воспользоваться госпрограммой по приобретению жилья в Отбасы банке. Мы много лет арендуем 3 комнатную квартиру, и ежемесячно платим более 100 тысяч тенге за ее аренду. Поэтому нам выгоднее купить квартиру в ипотеку, чем продолжать жить в чужом жилье. До этого времени мыс супругой рассматривали вероятность взять ипотеку в других банках, но самые лучшие условия для нас оказались в Отбасы банке. Поэтому моя семья очень рада, что получила заветные ключи от собственного жилья. Будем готовиться к переезду", — говорит Азамат Шукиров.

Фото: Отбасы банк

Как отметили новоселы Айгерим Акмамбетова и АзаматШукиров,нужно для начала начать копить средства на депозите в Отбасы банке. С накоплениями на счете можно будет подобрать жилищную программу и взять доступный кредит в Отбасы банке.

В этот день счастливых обладателей квартир поздравили акимКызылординскойобласти Нурлыбек Налибаев, аким города Нуржан Ахатов и директор Кызылординского областного филиала Отбасы банка Адилжан Саулебаев.

"Для каждого из нас переезд в новое собственное жилье — важное и радостное событие в жизни. Я желаю, чтобы в ваших квартирах часто звучал детский смех, был достаток, тепло и уют. В течение последних нескольких лет Отбасы банк по программе помог отметить новоселье боле 40 тысячам казахстнаских семей", — сказал Адилжан Саулебаев.

Жилье новоселы приобрели в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Она позволяет при наличии первоначального взноса в 10% получать доступные займы по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2% до 2,1%) стоящим в очереди на жилье лицам с инвалидностью первой и второй групп, семьям, имеющим или воспитывающим детей с ограниченными возможностями, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и многодетным семьям.

Льготные займы по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2% до 5,8%) выдаются остальным категориям граждан, стоящим в очереди на жилье в местных исполнительных органах. Первоначальный взнос так же составляет 10%.

Прием заявок на участие в Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы принимается на портале недвижимости Баспанамаркет (otbasybank.kz). Потенциальные участники могут подавать заявку на конкретную квартиру в конкретном объекте того или иного региона.

Недвижимость приобретается в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье. В целом с начала 2024 года более 12 000 жителей Кызылординской области открыли новые вклады с целью приобретения в будущем недвижимости. Еще 1500 вкладчиков получили займы на покупку жилья.