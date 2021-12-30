Российские соцсети станут бесплатными для россиян

В постановлении премьер-министра России Михаила Мишустина установлены критерии отбора таких ресурсов.

Принимать решение о включении того или иного онлайн-ресурса в список социально значимых будет правительственная комиссия. Доступ к таким ресурсам будет бесплатным для граждан России.

Это значит, что просмотр информации на таких сайтах, например фото- и видеоматериалов, не будет отражаться в трафике, а получать доступ к ним можно будет даже при нулевом балансе. Правительство России

В перечень могут включить наиболее популярные российские соцсети с ежесуточной аудиторией более 5 млн пользователей. Среди обязательных критериев есть требование о наличии на ресурсе не менее 5 тыс. страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.