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В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов

В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 15:03 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации подготовило изменения в перечень теле- и радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.

Теле- и радиоканалы, распространяемые посредством цифрового эфирного телерадиовещания в Астане

  1. QAZAQSTAN
  2. "Хабар HD"
  3. 24KZ
  4. BALAPAN
  5. EL ARNA
  6. Jibek joly
  7. ABAI TV
  8. "Первый канал Евразия"
  9. Astana TV
  10. QAZSPORT HD
  11. "МИР"
  12. КТК
  13. НТК
  14. Седьмой канал
  15. 31 канал
  16. Alatau
  17. Almaty
  18. ATAMEKEN BUSINESS
  19. "Тұран ТВ"
  20. "МИР 24"
  21. Gakku Media
  22. "Той Думан"
  23. InSport
  24. Sport Plus Kazakhstan*
  25. "Новое телевидение"
  26. "ТДК-42".

Алматы

  1. QAZAQSTAN
  2. "Хабар HD"
  3. 24KZ
  4. BALAPAN
  5. EL ARNA
  6. Jibek joly
  7. ABAI TV
  8. "Первый канал Евразия"
  9. Almaty
  10. QAZSPORT HD
  11. "МИР"
  12. Astana TV
  13. КТК
  14. НТК
  15. Седьмой канал
  16. 31 канал
  17. Alatau
  18. ATAMEKEN BUSINESS
  19. "Тұран ТВ"
  20. "МИР 24"
  21. "Жетысу"
  22. InSport
  23. Sport Plus Kazakhstan
  24. "Телекомпания MZ"
  25. "ТДК-42"
  26. "Новое телевидение".

Из сетки вещания исключены такие каналы, как: Kazakh TV, Munara TV, Dombyra, Gakku Media, MUZLIFE, Muzzone Kazakhstan. Были добавлены: InSport, Sport Plus Kazakhstan.

Также определены для распространения телеканалы во всех регионах страны.

Контент указанных теле- и радиоканалов распространяется посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания для неограниченного круга лиц без взимания платы за право просмотра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.

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