В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов

Министерство культуры и информации подготовило изменения в перечень теле- и радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.

Теле- и радиоканалы, распространяемые посредством цифрового эфирного телерадиовещания в Астане

QAZAQSTAN "Хабар HD" 24KZ BALAPAN EL ARNA Jibek joly ABAI TV "Первый канал Евразия" Astana TV QAZSPORT HD "МИР" КТК НТК Седьмой канал 31 канал Alatau Almaty ATAMEKEN BUSINESS "Тұран ТВ" "МИР 24" Gakku Media "Той Думан" InSport Sport Plus Kazakhstan* "Новое телевидение" "ТДК-42".

Алматы

QAZAQSTAN "Хабар HD" 24KZ BALAPAN EL ARNA Jibek joly ABAI TV "Первый канал Евразия" Almaty QAZSPORT HD "МИР" Astana TV КТК НТК Седьмой канал 31 канал Alatau ATAMEKEN BUSINESS "Тұран ТВ" "МИР 24" "Жетысу" InSport Sport Plus Kazakhstan "Телекомпания MZ" "ТДК-42" "Новое телевидение".

Из сетки вещания исключены такие каналы, как: Kazakh TV, Munara TV, Dombyra, Gakku Media, MUZLIFE, Muzzone Kazakhstan. Были добавлены: InSport, Sport Plus Kazakhstan.

Также определены для распространения телеканалы во всех регионах страны.

Контент указанных теле- и радиоканалов распространяется посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания для неограниченного круга лиц без взимания платы за право просмотра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.