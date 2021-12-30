20:36 30.12.2021
Пассажиры бунтовали в аэропорту Бишкека из-за отмененных рейсов
Фото: Zakon.kz
В бишкекском аэропорту из-за отмены рейсов бунтовали некоторые пассажиры, но ситуация уже нормализовалась, сообщила пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова в Facebook.
Она отметила, что международные и внутренние рейсы задерживаются из-за густого тумана.
Международный аэропорт «Манас» работает по фактической погоде. Густой туман наблюдается до сих пор. И все публикации о том, что аэропорт не хочет принимать самолеты или принимает только выбранные, не соответствуют действительности. Мы не можем ничего сделать с погодой.Пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова
Курбанова сообщила, что на запасном аэродроме в Алматы находятся три самолета из Стамбула (Turkish Airlines), Санкт-Петербурга («Аэрофлот») и Дубая (Fly Dubai).
По данным онлайн-табло алматинского аэропорта, был отменен внутренний рейс авиакомпании SCAT из Актобе в Алматы. Самолет должен был прилететь в Алматы в 00:55.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу аэропорта.