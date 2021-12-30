Пассажиры бунтовали в аэропорту Бишкека из-за отмененных рейсов

В бишкекском аэропорту из-за отмены рейсов бунтовали некоторые пассажиры, но ситуация уже нормализовалась, сообщила пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова в Facebook.

Она отметила, что международные и внутренние рейсы задерживаются из-за густого тумана.

Международный аэропорт «Манас» работает по фактической погоде. Густой туман наблюдается до сих пор. И все публикации о том, что аэропорт не хочет принимать самолеты или принимает только выбранные, не соответствуют действительности. Мы не можем ничего сделать с погодой. Пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова

Курбанова сообщила, что на запасном аэродроме в Алматы находятся три самолета из Стамбула (Turkish Airlines), Санкт-Петербурга («Аэрофлот») и Дубая (Fly Dubai).

По данным онлайн-табло алматинского аэропорта, был отменен внутренний рейс авиакомпании SCAT из Актобе в Алматы. Самолет должен был прилететь в Алматы в 00:55.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу аэропорта.