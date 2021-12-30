Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:36 30.12.2021

Пассажиры бунтовали в аэропорту Бишкека из-за отмененных рейсов

Задержка рейса аэропорт Бишкек Фото: Zakon.kz
По данным онлайн-табло аэропорта Алматы, был отменен рейс Air Astana из Бишкека, сообщает Zakon.kz.

В бишкекском аэропорту из-за отмены рейсов бунтовали некоторые пассажиры, но ситуация уже нормализовалась, сообщила пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова в Facebook.

Она отметила, что международные и внутренние рейсы задерживаются из-за густого тумана.

Международный аэропорт «Манас» работает по фактической погоде. Густой туман наблюдается до сих пор. И все публикации о том, что аэропорт не хочет принимать самолеты или принимает только выбранные, не соответствуют действительности. Мы не можем ничего сделать с погодой.Пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова

Курбанова сообщила, что на запасном аэродроме в Алматы находятся три самолета из Стамбула (Turkish Airlines), Санкт-Петербурга («Аэрофлот») и Дубая (Fly Dubai).

По данным онлайн-табло алматинского аэропорта, был отменен внутренний рейс авиакомпании SCAT из Актобе в Алматы. Самолет должен был прилететь в Алматы в 00:55.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу аэропорта.

Данияр Кунафин
Казахстан Кыргызстан
Пять знаков зодиака, представителям которых опасен алкоголь в новогоднюю ночь
31.12.2021
Синоптики рассказали, каким будет начало января в Казахстане
31.12.2021
Опубликовано новое постановление главного санврача Казахстана
31.12.2021
480 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
31.12.2021
В Казахстане предложили расширить список лиц для вакцинации Pfizer
31.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости