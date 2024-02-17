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Цепная реакция: в аэропорту Алматы объяснили, почему задерживаются рейсы

аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Алматы и группа компаний Air Astana связывают задержку рейсов 17 февраля со вчерашними переносами и отменами авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

Они сообщают, что предпринимают все усилия для восстановления расписания полетов.

"16 февраля ряд рейсов был задержан в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы. В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Ситуация повлияла и на прилет самолетов. Некоторые самолеты после приземления оставались на рулежной дорожке , так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний".

То, что описано выше, по их словам, и привело к последующим задержкам рейсов по цепной реакции.

"17 февраля из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорту Алматы продолжились задержки рейсов. Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа".

Александр Небога, вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana комментируя ситуацию отметил, что все это делается в целях безопасности.

"В данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время. Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах. Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в Call Centre. Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авиакомпаний, так как наш приоритет – это безопасность".

В пятницу, 16 февраля свыше 700 пассажиров застряли в аэропорту Алматы: было отменено пять рейсов и задержано 60.

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