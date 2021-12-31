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08:30 31.12.2021

В «желтой» зоне по КВИ осталась только столица Казахстана

столица Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 декабря, сообщает Zakon.kz.

Северо-Казахстанская область покинула «желтую» зону и перешла в «зеленую».

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, а также Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Нур-Султан

Фото: Пресс-служба Минздрава РК

Елена Беляева
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