В «желтой» зоне по КВИ осталась только столица Казахстана

Северо-Казахстанская область покинула «желтую» зону и перешла в «зеленую».

В «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент, а также Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.