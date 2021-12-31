Изменения на кончиках пальцев могут указывать на рак – исследование

Как пишет Express, людям старше 55 лет эксперты рекомендуют ежегодно делать КТ.

Отмечается, что стоит насторожиться при симптоме «барабанных палочек», когда утолщаются концевые фаланги пальцев. Этому процессу сопутствует характерная деформация ногтевых пластин. Синдром может говорить о протекающем внутреннем заболевании. Как уточняется, именно он проявляется у 35% людей с немелкоклеточным раком легких.

На онкологию легких, говорят эксперты, также может указывать одышка, кашель и снижение голоса.