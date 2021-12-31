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09:01 31.12.2021

Изменения на кончиках пальцев могут указывать на рак – исследование

пальцы Фото: pixabay
Британские врачи посоветовали пройти диагностику при некоторых изменениях на пальцах, передает Zakon.kz.

Как пишет Express, людям старше 55 лет эксперты рекомендуют ежегодно делать КТ.

Отмечается, что стоит насторожиться при симптоме «барабанных палочек», когда утолщаются концевые фаланги пальцев. Этому процессу сопутствует характерная деформация ногтевых пластин. Синдром может говорить о протекающем внутреннем заболевании. Как уточняется, именно он проявляется у 35% людей с немелкоклеточным раком легких.

На онкологию легких, говорят эксперты, также может указывать одышка, кашель и снижение голоса.

Елена Беляева
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