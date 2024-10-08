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Какие признаки могут указывать на рак легких

неочевидные признаки рака легких, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 01:53 Фото: pixabay
Врач общей практики Александр Мясников перечислил неочевидные признаки рака легких, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "О самом главном" гостья передачи рассказала, что ее муж курил на протяжении 30 лет. В какой-то момент он бросил вредную привычку. Однако после у мужчины появилась усталость и ночная потливость.

"И вопрос: если дальше не курить, ухудшения здоровья не будет?" – спросила врача женщина.

По словам Мясникова, усталость и ночная потливость могут быть симптомами рака легких. В случае обнаружения подобных признаков врач рекомендовал обратиться к специалисту и провести компьютерную томографию (КТ) легких.

Ранее врач предупредила, что алкоголь и курение увеличивают риск семи видов рака.

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