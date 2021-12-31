Итоги-2021: каким был год для глав казахстанских ведомств

Мухтар Тлеуберди, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК:

– Могу сказать, что 2021 год прошел довольно хорошо для казахстанской дипломатии. Учитывая, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий проходили в онлайн-формате, в нынешнем году дипломаты возобновили традиционный режим работы, мы начали активнее встречаться офлайн. Было заметно, что на переговорах собеседники соскучились по живому общению.

Одно из важных для казахстанских дипломатов событий уходящего года – расширенная коллегия МИД с участием президента Касым-Жомарта Токаева, на которой подведены итоги 30-летия независимого развития Казахстана и поставлены новые задачи перед внешнеполитическим ведомством.

Также в этом году мы провели СМИД Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и визиты главы государства в Таджикистан, Туркменистан, Республику Корея, Россию, Турцию, Бельгию и Швейцарию.

Уверен, что следующий год будет более насыщен. В частности, исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений со многими странами мира. Также нам предстоит большая работа в Совете по правам человека ООН, по проведению Саммита СВМДА, Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также организации визитов главы государства за рубеж.

Новогодний праздник не обходится без семейного тепла и домашнего уюта, поэтому буду встречать Новый год дома в кругу своей семьи.

Пользуясь случаем, поздравляю всех казахстанцев с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Верьте в самое лучшее, и пусть исполняются все ваши заветные мечты.

Аида Балаева, министр информации и общественного развития РК:

– Уходящий год выдался, конечно, очень сложным. Это касается не только работы, но и повседневной жизни, все-таки коронавирус все еще представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Однако все эти трудности делают нас сильнее, заставляют больше ценить и беречь друг друга.

Для меня уходящий год был противоречивым. Я понесла большую утрату, но также было в моей семье и счастливое пополнение.

От наступающего 2022-го жду только хорошего. Уверена, он будет лучше уходящего во всех отношениях. После трудных времен обязательно следует период активного развития. Поэтому надеюсь на эффективную и результативную работу, ожидающую нас впереди.

Желаю казахстанцам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, реализации намеченных планов. Пусть в каждый дом придут счастье, радость и достаток.

Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК:

– 2021 год запомнится мне как сложный, но при этом весьма продуктивный.

Перед нашим Агентством стояли три ключевые задачи: обновление системы государственного планирования, методическое сопровождение разработки национальных проектов и проведение переписи. Со всеми этими задачами мы справились.

Следующий важный этап – это запуск реализации национальных проектов с 1 января 2022 года.

Из событий уходящего года особенно запомнилась общенациональная перепись населения. Для Бюро национальной статистики Агентства это была задача чрезвычайной сложности и важности. Мы собрали максимально детальный «портрет» страны, который станет фундаментом модели «человекоцентричности» и от которого напрямую зависит качество государственного планирования.

Главное ожидание от наступающего года – это первые практические результаты работы обновленной системы государственного планирования. Прежде всего это касается национальных проектов, их реализация принесет конкретную осязаемую пользу каждому гражданину.

Желаю каждому казахстанцу крепкого здоровья, новых возможностей и реализации всех намеченных планов.

Ерулан Жамаубаев, министр финансов РК:

– Могу сказать, что в целом год прошел благополучно. Министерство практически выполнило все поставленные задачи по всем направлениям деятельности.

В этом году мы отметили 30-летний юбилей Независимости Республики Казахстан. Исторически так сложилось, что данная дата совпала со 100-летием образования Министерства финансов РК. В честь этого двойного праздника мы открыли Аллею Минфина, где сажали деревья. Думаю, теперь каждый раз, проезжая мимо Аллеи или гуляя по ней, буду вспоминать эту атмосферу праздника, причастности к чему-то долговечному, как эти вечно зеленые деревья.

Сегодня мы наблюдаем за тем, как меняется архитектура всей мировой финансовой системы, внешние факторы влияют на экономику государств.

От грамотного управления финансовыми механизмами во многом зависит уровень развития экономики нашей страны, качественное решение важнейших социальных вопросов, сохранение экономической стабильности.

Цели и задачи министерства ориентированы на реализацию стратегических задач и поручений главы государства по улучшению качества жизни населения, повышению их благосостояния, а также созданию условий для полноценного развития.

Уверен, что нами будут приложены все усилия по выполнению задач, поставленных перед Министерством финансов.

Жду от наступающего года стабильности во всех сферах страны и благополучия наших граждан. Желаю своим соотечественникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия в доме!

Юрий Ильин, министр по чрезвычайным ситуациям РК:

– Год назад в рамках реализации Послания главы государства было воссоздано Министерство по чрезвычайным ситуациям, одним из направлений деятельности которого является защита населения и территорий страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действующая система гражданской защиты МЧС выполняет достаточно широкий спектр задач.

Силами МЧС с начала года совершено 76 860 выездов на аварийно-спасательные работы, авиацией произведено 2632 вылета, при этом спасено 11 233 человека и эвакуировано 12 002 человека, оказана первая медицинская помощь 4081 пострадавшему.

Сотрудники органов гражданской защиты, наши спасательные и пожарные подразделения выполняли свой долг независимо от эпидемиологической ситуации. Они осуществляли выезды на различные происшествия и проводили аварийно-спасательные работы в штатном режиме. Для безопасности наших сотрудников в условиях пандемии министерством был разработан алгоритм действий.

Уходящий год был достаточно тяжелым: при исполнении служебных обязанностей погибли 12 сотрудников органов гражданской защиты (в Жамбылской области – 10 пожарных и один спасатель, в Павлодарской области – один пожарный). На шахте «Абайская» в Карагандинской области из-за внезапного выброса метана погибли шесть горняков и двое пострадали. По поручению президента была создана правительственная комиссия, в состав которой вошли представители всех ведомств: МВД, МЧС, министерств социальной защиты и здравоохранения, а также компании «АрселорМиттал Темиртау».

Приоритетными вопросами МЧС в 2022 году станет выработка системных мер по устранению факторов, способствующих чрезвычайным ситуациям, путем расширения инфраструктур: информационной, строительной, инженерной, мониторинговой и жизнеобеспечения населения. Будет улучшена материально-техническая оснащенность органов Гражданской защиты.

С 31 декабря на 1 января я работаю в усиленном режиме, ведь в новогоднюю ночь, помимо веселья, происходит большое количество происшествий. У меня нет новогодних традиций. Если время позволит, то ночью 31 декабря заеду в пожарную часть и поздравлю огнеборцев и спасателей с праздником.

Поздравляю всех казахстанцев с Новым годом! Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и новых успехов!

Магзум Мирзагалиев, министр энергетики РК:

– 2021 год стал особенным для Казахстана. Первое, что хочется отметить, – это 30-летие Независимости нашей страны. Мы видим, что за эти годы республика достигла больших высот.

Безусловно, пандемия внесла свои коррективы в нашу повседневную жизнь. Мы стали мало встречаться вживую, не хватало живого общения. Но, несмотря на это, было сделано много дел.

Хочется отметить вступление в силу нового Экологического кодекса Казахстана, который стал итогом долгой и упорной работы экспертов и общественности.

Сейчас перед Министерством энергетики стоят новые цели и задачи, на нем лежит большая ответственность перед народом и руководством страны. Целый год наши сотрудники трудились и продолжают трудиться, чтобы в домах были электричество, тепло и газ, за что хочу выразить им огромную благодарность.

Новогодний праздник, думаю, для всех не обходится без хорошего настроения в окружении родных и близких, ну и, конечно, без салата оливье и праздничного бешбармака. Передаю казахстанцам самые теплые поздравления с наступающим 2022 годом.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и мира каждому дому. Надеюсь, что в 2022 году все намеченные планы будут реализованы, и мы достигнем еще больших результатов.

Актоты Раимкулова, министр культуры и спорта РК:

– Уходящий год был непростой для нас, не все получилось так, как задумывалось. Но в моей памяти останутся достижения, успехи, победы – их было немало. Я не отделяю себя от членов своей команды, работающих в сферах культуры, спорта, туризма, архивов, книгоиздания и других.

Год для сферы культуры был триумфальным. Множество побед наших музыкантов, певцов, музыкальных коллективов на всевозможных международных конкурсах, в рейтингах. Звездопад номинированных фильмов. Один только фильм «Подсолнух» сорвал победы уже в 50 номинациях по миру. То, как достойно сфера культуры справилась с вызовами периода пандемии, – это ли не повод для гордости?

Мы сумели реализовать в полном объеме все мероприятия республиканского медиа-плана. Работали в режиме онлайн и внедряли новые форматы, нам удалось с особым трепетом отпраздновать памятные дни выдающихся людей, мы многое сделали для сохранения исторического наследия древнего Туркестана, воплощали важные туристские проекты.

Многое сделано и для трансформации спорта, вскрыты причины, мешающие идти вперед. Кстати, три наших проектных офиса в туризме, культуре и спорте были признаны одними из лучших по стране.

2021-й показал, как важно работать в команде, не переставать учиться и совершенствоваться, уметь перестраиваться.

В этом году особо запомнятся ХХХII летние Олимпийские игры в Токио, где казахстанцам удалось завоевать восемь бронзовых медалей. К сожалению, до «золота» и «серебра» недотянули. Мы провели тотальный анализ причин, приведших к такому результату, постарались дойти до каждого спортсмена и тренера. Последовала серия разоблачений, до последнего остававшихся за завесой тайны. Олимпиада стала экзаменом для всех нас, запустив мощную перезагрузку внутреннего потенциала.

От 2022 года ждем новых побед, имен, хороших известий, добрых перемен и новых возможностей.

Желаю, чтобы в новом году наша культурная жизнь была насыщена новыми идеями, интересными спектаклями, увлекательными экскурсиями, яркими фестивалями. А еще – прорывов казахстанского спорта на международной арене.

Наталья Годунова, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета:

– Уходящий год сложился непростым, но плодотворным. Как высший орган аудита мы отметили свое 25-летие. Счетный комитет занимает важные позиции в международном сообществе высших органов аудита.

Совместно со всемирной организацией высших органов аудита ИНТОСАИ мы разработали и приняли Стратегию развития Счетного комитета до 2025 года.

Из самых важных событий в уходящем году можно отметить проведение таких крупных аудитов, как завершение проверки в шести крупных субъектах квазигоссектора – «Казатомпроме», Объединенной химической компании, Samruk-Kazyna Construction, «КазМунайГазе», Национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук», «Казпочте».

По поручению главы государства проведены аудиты средств, выделенных на борьбу с пандемией и подготовку страны к Олимпийским играм в Токио, а также оценка деятельности специальных экономических зон.

Всего госаудитом в этом году было охвачено 2,3 трлн тенге государственных ресурсов в 155 организациях. Выявлено 1,7 трлн тенге нарушений. Даны 82 рекомендации и 510 поручений правительству и уполномоченным госорганам по их устранению.

Уходящий год ознаменован 30-летием Независимости нашей страны.

Что касается личного восприятия, то для многих из нас он был непростым. Коронавирус, несмотря на все усилия врачей, уносил жизни. Поэтому, с одной стороны, запомнились близкие и друзья, которых мы потеряли. С другой стороны, запомнились люди, которым удалось помочь и которых спасли. За помощью обращались друзья, знакомые и незнакомые люди. И мы все время, и в будни, и в выходные, и днем, и ночью искали врачей, возможность сделать КТ, лекарства, кислород, санавиацию. И бесконечно за них переживали и молились. Радовались каждой хорошей новости из больницы. Сегодня они с нами.

Теперь ждем дальнейшей стабилизации и развития. Ждем восстановления экономики, прежде всего, малого бизнеса. Есть надежда на рост доходов государственного бюджета и на то, что расходная часть будет формироваться, прежде всего, за счет доходов бюджета, а не путем увеличения дефицита, целевых трансфертов из Нацфонда и привлечения внешних займов.

Также рассчитываем, что вместе с правительством нам удастся исполнить поручение главы государства и разработать пакет мер по снижению удорожания ПСД на объекты, которые строятся или реконструируются за счет государственных ресурсов. Мы видим здесь большие резервы бюджетных средств.

Процветания и благополучия всем нам и нашей стране. И пусть никакие невзгоды не сломят нас. Пусть наш народ всегда будет единым, все преодолеет и выйдет победителем из всех сложных ситуаций. Пусть наша молодежь строит новый Казахстан – современный и сильный.

Жакип Асанов, председатель Верховного суда РК:

– 2021 год был богат на события в судебной системе. Основные усилия были сконцентрированы на реализации поручений президента, улучшении качества судопроизводства, развитии альтернативных способов разрешения споров, модернизации порядка отбора кадров, цифровизации правосудия, формировании единой судебной практики.

Особую гордость у нас вызывает то, что с 1 июля в Казахстане заработала административная юстиция, создан 21 адмсуд.

Во-вторых, меняются подходы к гражданским спорам. Если совсем недавно многие в штыки принимали попытку суда примирить стороны, то теперь поиск компромисса стал нормой.

В-третьих, возросло количество оправдательных приговоров по тяжким преступлениям. Если до 2018 года число оправданных было около 20 лиц, то сейчас почти 200.

В-четвертых, с нового года вводится новая модель финансирования судов. До этого мы каждый раз просили деньги у правительства. Недавно принятый закон определил правило: бюджет судов будет в размере не менее 6,5% от расходов, которые идут на содержание всех госорганов. Это важное достижение для нас.

В-пятых, буквально неделю назад разработана IT-программа «Цифровая судебная аналитика». Это даст возможность людям оценить свои перспективы в суде, лучше защищать свои права, сделать прогноз по судебному спору и понять шансы на успех. Программу планируем запустить в первом квартале 2022 года.

В новом году ожидается еще ряд серьезных реформ, будем докладывать о них на заседании Высшего Совета по реформам при главе государстве. Эти изменения коснутся уголовного процесса и гражданских споров, обеспечения состязательности сторон в суде.

И, конечно же, от наступающего года ждем добрых перемен, исполнения желаний, мира на земле, маленьких и больших радостей.

Ожидание новогоднего волшебства у меня лично сохранилось до сих пор. Как в детстве. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, «все мы родом из детства». Пусть Новый год принесет всем новые яркие встречи и впечатления, радость творчества и достижение целей!

Серик Жумангарин, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК:

– Уходящий год запомнится экспоненциальным ростом цен в мире и Казахстане практически на все товары потребления. Благодаря принятым мерам антимонопольного реагирования Агентству по защите и развитию конкуренции удалось сбить в определенные периоды спекулятивный тренд роста цен на социально значимые продукты, стройматериалы, бензин, снизить цены на ПЦР-тесты и медицинские маски. За этот год биржевая торговля в Казахстане перешла на цивилизованные рельсы. На протяжении долгих лет ситуация в стране на рынке биржевых торгов характеризовалась отсутствием прозрачности, надлежащего открытого рыночного ценообразования и реальных торгов. Биржевой комитет при АЗРК запустил торги бензином, битумом, углем, авиакеросином, дизтопливом. Биржевая торговля – один из ключевых инструментов развития конкуренции, так как основой рыночной экономики является легитимная рыночная цена, котировки которой можно найти только на товарных биржах. Также в этом году мы устранили 10 существенных барьеров в развитии конкуренции, благодаря чему госсубсидии среди фермеров теперь распределяются в порядке очередности через «лист ожидания» в информационных системах, мелкие фермерские хозяйства с откормочными площадками от 500 голов скота Атырауской, Кызылординской, Мангистауской областей могут получать господдержку, тогда как ранее на нее могли рассчитывать только крупные хозяйства с тысячным поголовьем. Частные медицинские лаборатории получили возможность проводить исследования в рамках пренатального скрининга. Включены дискриминационные критерии к участникам конкурса закупок лекарств в рамках госзаказа. Устранены избыточные лицензионные требования к деятельности по электроснабжению, в 10 раз снижены требования к участникам биржевых торгов и т.д. Самым запоминающимся событием уходящего года стал для меня указ президента об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. На моей памяти впервые за всю историю антимонопольной службы содействие развитию конкуренции и внедрение проактивной конкурентной политики в Казахстане объявлено приоритетным направлением деятельности президента, правительства, государственных органов. До конца уходящего года ожидаем принятия законопроекта по развитию конкуренции, реализацию которого начнем в следующем году. Семь базовых направлений законопроекта будут способствовать минимизации влияния трех регуляторных барьеров на конкуренцию: первый – ограниченного доступа к «ключевой мощности», то есть инфраструктуре, ресурсам, без доступа к которым бизнес не может представлять услуги потребителям. Второй – искажения ценообразования и третий – избирательного покровительства. Сегодня мы работаем над проектом Концепции защиты и развития конкуренции, рассчитанной до 2026 года. Если ее примут в следующем году, это позволит сформировать целостную политику в сфере защиты и развития конкуренции, синхронизированную с другими государственными политиками, прямо или косвенно влияющими на конкуренцию, и интегрированную в общую экономическую политику страны. Желаю всем гражданам нашей страны счастья, мира, добра, исполнения заветных желаний, всегда быть конкурентоспособными!

Анар Жаилганова, председатель Агентства РК по делам государственной службы: