Какие важные спортивные события ждут казахстанцев в новом году

В Министерстве туризма и спорта Казахстана рассказали, какие важные спортивные события запланированы в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

В начале нового года состоятся IV зимние Юношеские Олимпийские игры в Канвондо (Южная Корея) с 19 января по 1 февраля 2024 года, на которые в настоящее время завоеваны 30 лицензий (42 спортсмена) по 5 видам спорта (10 дисциплин).

"Главным событием этого года можно назвать летние Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа с участием более 10 тыс. спортсменов из 205 стран мира, где будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. На сегодня в копилке нашей страны имеются 17 лицензий (по 8 видам спорта: стрельба из лука, велошоссе, пулевая стрельба, современное пятиборье, греко-римская борьба, вольная борьба, спортивная гимнастика и бокс). Впереди порядка 90 лицензионных соревнований, где имеется возможность увеличения количества путевок", – говорится в сообщении за 4 января.

Важным историческим для нашей страны событием года будет организация и проведение V Всемирных игр кочевников в нашей столице (с 8 по 14 сентября 2024 года).

Ожидается участие делегаций из более чем 100 стран мира. Программа включает 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта, по которым будет разыграно 110 комплектов медалей. Состязания пройдут по конным видам спорта, национальной борьбе, стрельбе из лука, охоте с птицами, традиционным интеллектуальным играм. В настоящее время началась подготовка национальной сборной, формируется состав команд, проводятся учебно-тренировочные мероприятия.

В этом году в Астане пройдет Чемпионат мира по боксу среди женщин. Об этом сообщили на официальном заседании Международной ассоциации бокса (IBA) в Ташкенте (Узбекистан).

По словам президента федерации IBA, общий призовой фонд турнира составит 4,8 миллиона долларов США. За первое место спортсмен получит 200 000 долларов США.

Также на ноябрь 2024 года в Астане запланирован Чемпионат мира по самбо. Осенью прошлого года в 48-м Чемпионате мира по самбо в Ереване приняли участие 65 стран. В общем зачете сборная Казахстана заняла третье место с одним "золотом", двумя серебряными и пятью бронзовыми наградами.

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3 января глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью Egemen Qazaqstan заявил, что большим событием 2024 года станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников. Президент отметил, что Всемирные игры кочевников важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками номадической цивилизации Великой степи.