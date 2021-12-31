13:02 31.12.2021
Вынесен приговор по делу об убийстве Аяжан Едиловой
Фото: Zakon.kz
Обвиняемого в жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой приговорили к 25 годам лишения свободы, передает Zakon.kz.
В соответствии с приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы ближайшие 25 лет обвиняемый в убийстве 19-летней Аяжан Едиловой проведет в тюрьме.
19 марта в Алматы пропала 19-летняя Аяжан Едилова. 22 марта ее нашли убитой. Полиция начала расследование по статье «Убийство», по делу был задержан житель Туркестанской области 1993 года рождения.
Оказалось, что тело Аяжан Едиловой нашли в расчлененном состоянии. Останки подозреваемый успел вывезти из дома и выкинуть в мусорные баки.
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