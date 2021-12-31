Крупную партию «синтетики» нашли в квартире алматинца

В полиции отметили, что их внимание привлек молодой мужчина, который вел себя подозрительно. Он постоянно оглядывался, останавливался.

При проверке документов фигуранта начала бить дрожь. На вопрос, есть ли у него запрещенные препараты, молодой мужчина сразу сознался, что в квартире знакомой он спрятал свертки с синтетическим веществом «скорость». В ходе обыска были обнаружены и изъяты 25 изолированных свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом. После проведения судебно-химической экспертизы установлено, что данное вещество является психотропным, общим весом 18,5 г. А это уже, согласно сводной таблице, является крупной партией. Начальник УПН ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК.