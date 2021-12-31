14:29 31.12.2021
Крупную партию «синтетики» нашли в квартире алматинца
Фото: Zakon.kz
Сбытчик синтетических наркотиков задержан в Алматы. У него изъято 25 свертков с психотропным веществом, сообщает Zakon.kz.
В полиции отметили, что их внимание привлек молодой мужчина, который вел себя подозрительно. Он постоянно оглядывался, останавливался.
При проверке документов фигуранта начала бить дрожь. На вопрос, есть ли у него запрещенные препараты, молодой мужчина сразу сознался, что в квартире знакомой он спрятал свертки с синтетическим веществом «скорость». В ходе обыска были обнаружены и изъяты 25 изолированных свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом. После проведения судебно-химической экспертизы установлено, что данное вещество является психотропным, общим весом 18,5 г. А это уже, согласно сводной таблице, является крупной партией.Начальник УПН ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК.